L’economia civile e circolare al centro dell’edizione 2017

Festambiente, un’agorà di politica e musica, ospiti i ministri Galletti, Delrio, Martina e Orlando

Tra i concerti di punta Bennato, Capossela, Planet Funk, Levante ed Emis Killa. Spettacoli con Guzzanti, Insinna e Marcorè

[1 agosto 2017]

Ritorna dal 4 al 15 agosto a Rispescia (Grosseto), nel Parco regionale della Maremma festival nazionale di Legambiente, giunto alla ventinovesima edizione, una vera cittadella ecologica di tre ettari dove riscoprire, per 12 giorni, il rispetto per l’ambiente tra concerti musicali, proiezioni cinematografiche, spazi per bambini, spettacoli teatrali e sana alimentazione. Un appuntamento che ogni anno attrae circa 50mila visitatori. Tema di quest’anno sarà l’Economia civile e circolare, oltre al turismo sostenibile, l’agricoltura e l’alimentazione di qualità, il consumo di suolo, la legalità, i parchi e le aree protette.

Il taglio del nastro di Festambiente sarà affidato al ministro dell’ambiente Gianluca Galletti e al ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio. Poi la festa ambientalista ospiterà Maurizio Martina ministro delle Politiche agricole, Giuliano Pisapia Campo progressista e Fabrizio Curcio capo della Protezione civile nazionale. L’8 agosto sarà la volta di Don Luigi Ciotti presidente di Libera e di Andrea Orlando ministro della Giustizia. Presenti alla festa anche Silvia Velo sottosegretario all’Ambiente, Ermete Realacci presidente Commissione ambiente della Camera, Luca Sani presidente Commissione agricoltura della Camera, Rossella Muroni presidente nazionale Legambiente, Stefano Ciafani direttore generale Legambiente, Federica Fratoni assessore all’Ambiente Regione Toscana, Vincenzo Ceccarelli assessore alle Infrastrutture Regione Toscana e Cristiana Avenali Commissione ambiente Regione Lazio.

Presentando oggi il programma Angelo Gentili, coordinatore nazionale di Festambiente, ha evidenziato che «Quest’anno la festa sarà di 12 giorni e avrà come tematica principale l’economia civile e circolare, per spiegare come creare nuovi cicli produttivi con tutto ciò che oggi è considerato scarto o rifiuto. Lo faremo con ospiti importanti, di caratura nazionale e internazionale, provenienti dalla politica, dall’arte e dalla società civile con l’unico obiettivo di creare un percorso virtuoso e condiviso di green economy. Ma in questi giorni parleremo anche di ecomafie, di integrazione, di solidarietà, di sostenibilità ambientale, di turismo sostenibile e di agricoltura di qualità. E lo faremo coinvolgendo tutti: a partire proprio dalle famiglie e dai bambini, che nella nostra cittadella potranno divertirsi praticando sport, partecipando ai laboratori, facendo merenda con prodotti sani e biologici assistendo agli spettacoli della festa».

Antonfrancesco Vivarelli Colonna e Luca Agresti, rispettivamente sindaco e vicesindaco di centro-destra di Grosseto, hanno sottolineato che Festambiente «E’ un festival ricco di temi, anche questa edizione come quelle passate Festambiente riesce a trasmettere messaggi complessi e importanti attraverso la cultura e il divertimento, è questa la sua forza: affianca conferenze a concerti, laboratori per bambini a documentari. 12 giorni di cura e interesse per l’ambiente e non potrebbe esserci culla migliore della nostra bellissima terra. È un laboratorio attivo diventato ormai un appuntamento fisso della stagione estiva del nostro territorio, attirando decine di migliaia di visitatori per ogni edizione. Un valore aggiunto per il nostro meraviglioso angolo di Maremma».

Tra le novità di Festambiente 2017, una piazza dedicata all’economia civile e circolare, con due grandi padiglioni distinti dove poter conoscere tutte le esperienze più innovative e interessanti del settore, e un Ecomercato con prodotti ecosostenibili per i consumatori green. Anche l’allestimento delle aree sarà realizzato con materie seconde: cartone, legno, plastica riciclata e materiali provenienti da pneumatici fuori uso. Anche il padiglione dedicato al Turismo sostenibile, con Parchi ed Aree protette, Comuni e operatori del settore che presenteranno progetti e iniziative legate al turismo ecologico.

Concerti e spettacoli

Venerdì 4 agosto Edoardo Bennato, sabato 5 agosto doppia serata con i Tre allegri ragazzi morti e, a seguire, Le luci della centrale elettrica. Domenica 6 agosto Flavio Insinna e la sua piccola orchestra in “La macchina della felicità”, lunedì 7 agosto Vinicio Capossela in “Combat Folk”, martedì 8 agostoStefano Bollani in “Napoli trip”, mercoledì 9 agosto Neri Marcorè e Gnù Quartet in “Omaggio a De André”, giovedì 10 agosto Samuel, venerdì 11 agostoPlanet Funk, sabato 12 agosto Levante in “Estate nel caos”, domenica 13 agosto Emis Killa, lunedì 14 agosto Sabina Guzzanti in “Come ne venimmo fuori” e finale a ferragosto con Luciano The Messenjah.

Cinema e teatro civile

Alle 21,00 spazio al Clorofilla, il festival di cinema di Legambiente, con documentari e corti a tema ambientale e sociale proiettati in anteprima regionale. Tra i lavori in programma Con i piedi per terra di Andrea Pierdicca sui nuovi agricoltori, Ci vuole un fiore di Vincenzo Notaro sugli orti urbani. In anteprima nazionale lo spettacolo tra cinema e teatro Rifiutopoli a cura di Cinemovel e il documentario sulle api Hunger for bees di Silvia Luciani. A Festambiente le proiezioni si aspettano in un uliveto utilizzato al naturale senza allestimenti scenici. Ogni sera, alle 19.15 un vero e proprio “viaggio al termine del giorno” accompagnerà gli spettatori tra reading e presentazioni di libri. Tra gli ospiti il fenomeno delle poesie più brevi del mondo Gio Evan nel suo spettacolo INOPIA e l’attore Carlo De Ruggieri in Tranquillo prof, la richiamo io tratto dall’omonimo libro di Christian Raimo. Non mancheranno i “viaggi al termine della notte” sempre tra gli ulivi con i concerti al buio: senza luce e senza sapere chi si esibirà.

Festambiente per lo sport

Da quest’anno è stato deciso di raggruppare tutti gli eventi sportivi che si terranno all’interno dei 12 giorni della festa: dalle attività di calcio, basket, baseball, football, piscina e bici alle presentazioni di libri, passando per gli incontri con personaggi dello sport. Il 10 e l’11 agosto saranno presentati due libri sul calcio e su periodi storici: La libertà è un colpo di tacco, di Riccardo Lorenzetti, e Dallo scudetto ad Auschwitz: vita e morte di Arpád Weisz, di Matteo Marani vicedirettore di Sky sport. Domenica 6 agosto sarà presentato il Progetto di Calcio sociale, che usa il pallone come strumento d’integrazione, mentre la sera alle 21 allo spazio Cinema proiezione del documentario Crazy for football. Presente alla festa anche l’ex campione di ciclismo Paolo Bettini, che farà visita al circuito cross bici per bambini. E in più tutti i giorni per bambini attività di calcio, basket, football, rubgy, baseball e cheerleading sull’Ecocampo sport.

Presentazioni di libri

Ricco anche il programma delle presentazioni dei libri, una delle novità 2017, con ben 17 volumi presentati nei vari spazi della festa. Tra i libri che saranno presentati c’è Dead zone. Come gli allevamenti intensivi mettono a rischio la sopravvivenza delle specie, di Philip Lymbery, o quelli dedicati alla natura e agli alberi come Non siamo che alberi, di Filippo Ferrantini, o La terapia degli alberi, di Marco Mencagli e Marco Nieri. Ci saranno poi le novità presentate da autori molto conosciuti qua in Maremma: Sordomutuo: come diventare il più grande scrittore del tuo condominio, di Alessandro Angeli, secondo libro della trilogia tragicomica dedicata alla sua vita, oppure Parole senza capo né coda, dell’intramontabile Luciana Bellini, alle prese con domande e riflessioni. Ci sono poi i libri sportivi, che trattano però tematiche importanti come l’immigrazione o la democrazia. La libertà è un colpo di tacco, di Riccardo Lorenzetti, racconta la nascita della Democracia Corinthiana mentre Dallo scudetto ad Auschwitz, di Matteo Marani, racconta la vita dell’allenatore ebreo Arpad Weisz, vincitore di tre scudetti con Inter e Bologna, che fu ucciso nelle camere a gas di Auschwitz insieme alla famiglia.

Spazio bambini

Si chiama Città dei Bambini ed è lo spazio ricreativo, all’interno della festa, dove tutto è a misura di bimbo. All’interno spicca l’Ecocampo sport di Ecopneus, un’area attrezzata dove giocare a calcio, basket, football, rugby e addirittura a baseball, grazie alla collaborazione delle società sportive del territorio. Il circuito cross per bici: un breve percorso all’aperto, gestito e curato da Legambiente e Fiab Grossetociclabile, dove i bambini da 6 a 10 anni possono divertirsi in sicurezza imparando i primi rudimenti di educazione stradale grazie alla segnaletica presente sul piccolo tracciato in terra battuta. L’Ecopiscina che, grazie alla collaborazione con Uisp e Terramare, darà modo ai bambini di fare canoa, sup, nuoto e immersioni. Il Parco TuttinGioco, costruito per far giocare tutti i bambini rispettando la differenza delle prestazioni in base alle potenzialità dei piccoli. Si potrà passeggiare sul Viale sonoro, provare lo Xilofono, il box del Sussurro, la Pallavolo four, l’Albero mangia palla, le poltrone Mollydolly e i Fiori appiccicosi.

ScienzAmbiente – festival dei ragazzi

Laboratori, giochi, esperimenti, formule chimiche e osservazione degli insetti s’intrecciano con il calendario di Festambiente: è questo il festival nel festival dedicato alla scienza, alla storia, alla tecnologia e all’archeologia che anche quest’anno Legambiente dedica ai ragazzi dai 6 ai 14 anni (ricordiamol’entrata gratuita alla festa fino a 14 anni). Laboratori di archeologia sperimentale, di falegnameria, immersioni nel meraviglioso mondo delle api, il torneo di scacchi, il cane molecolare cerca escrementi, l’osservazione del Sole e del cielo stellato, gli scienziati investigatori Csi, e l’estrazione del dna dalla frutta.

Dove mangiare

Si può scegliere tra il Ristorante vegetariano più grande d’Italia, con ricette bio e a km zero, o il ristorante Peccati di gola, situato sotto le stelle di un grande oliveto. Oppure gli hamburger del chiosco Il Maremmano, con carne biologica di vacca maremmana. La Bottega de(l)gusto e l’Officina dei saporidove degustare salumi, formaggi, verdure e marmellate del territorio, oppure la Stuzzicheria con fresche insalate di cereali e verdure. E in più i 4 bar, tra cui il Naturale, per una breve sosta all’insegna di gelati bio, succhi e frullati freschi.

Se avete bisogno di relax potete fermarvi allo Spazio Benessere, un angolo dedicato alla salute e al relax di corpo e mente, dove provare massaggi e terapie naturali con una piccola offerta che andrà al Progetto rugiada in favore dei bambini di Chernobyl. Inoltre per ridurre l’impatto ambientale della festa, grazie alla campagna Azzero C02, le emissioni di anidride carbonica del festival vengono compensate tramite produzione di energia da biomassa per teleriscaldamento in Valtellina. All’interno della festa si differenziano i rifiuti raggiungendo il 90% della raccolta differenziata e si usano buone pratiche sia per il risparmio energetico sia per quello idrico. Anche le stoviglie dei ristoranti e dei bar sono in materiale biodegradabile e l’acqua viene servita solo in brocche di vetro. Tutto nell’ottica del rispetto dell’ambiente che ci circonda, per condividere e ribadire l’importanza di uno stile di vita sostenibile e consapevole.

Ingresso 8 euro prima delle 20,00 e 12 euro dopo le 20. I bambini sotto i 14 anni entrano gratis. Per sconti, promozioni, abbonamenti e programma completo consultare www.festambiente.it.