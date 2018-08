Festambiente30 cerca volontari

Ancora pochi posti per vivere un’esperienza unica e irripetibile al festival ecologico più atteso dell’estate. C’è tempo fino al 7 agosto per inviare la propria candidatura

[1 agosto 2018]

Festambiente, la manifestazione Nazionale di Legambiente, festeggia i trent’anni. Quest’anno, l’appuntamento sarà dal 10 al 19 agosto nel Centro di Educazione Ambientale “Il Girasole” di Legambiente a Rispescia (GR).Un’edizione speciale e irripetibile quella del 2018, tra concerti, cinema, laboratori, spettacoli, percorsi per bambini e ragazzi, dibattiti e molto altro ancora. Nell’Anno Internazionale del Cibo Italiano, Festambiente dedica la trentesima edizione alla buona alimentazione, realizzando il nuovo Padiglione del cibo italiano e della dieta mediterranea e organizzando numerosi eventi che mettono in relazione sana alimentazione, agricoltura sostenibile e tutela ambientale.

Il volontariato è uno degli aspetti fondamentali per continuare a sostenere un festival ormai diventato un punto di riferimento non solo per il territorio provinciale ma per tutta la Toscana e la penisola. Sono, pertanto, ancora aperte le iscrizioni per i pochi posti rimasti disponibili per i volontari 2018, che si potranno unire al Festival nazionale di Legambiente dall’8 al 21 agosto a Rispescia (GR) nella splendida cornice del Parco della Maremma. A ciascun volontario sarà garantito vitto, alloggio e la t-shirt 2018 della festa, oltre a un’esperienza di crescita e formazione culturale e sociale unica e irripetibile.

La trentesima edizione di Festambiente sarà quindi l’occasione non solo di crescita ma anche di divertimento e di partecipazione a quelle che saranno le tematiche del festival: economia civile e circolare, agricoltura e alimentazione di qualità, cambiamenti climatici e abbattimento delle emissioni e azioni contro le mafie e l’illegalità. Un’esperienza unica di condivisione per un impegno concreto a favore dell’ambiente, insieme a molti altri giovani interessati a dare concretamente una mano alla gestione di Festambiente 2018.

La propria candidatura deve essere inviata entro il 7 agosto, compilando la scheda scaricabile dal sito www.festambiente.it e inviandola per mail ac.costantini@festambiente.it o b.presta@festambiente.it, oppure telefonando allo 0564.48771.