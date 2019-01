Fondazione Finanza Etica premia le tesi di laurea su finanza etica ed economia civile

Il bando è aperto fino al 30 giugno 2019

[28 Gennaio 2019]

Fondazione Finanza Etica (Gruppo Banca Etica ed Etica sgr) lancia un concorso per un Premio per tesi di laurea dell’importo di euro 2.500,00 e due menzioni di euro 750,00 ciascuna, in favore di laureati/e presso un’università italiana che abbiano prodotto brillanti tesi di laurea magistrale o a ciclo unico sui temi della finanza etica e dell’economia civile nell’anno accademico 2017/2018.

Simone Siliani, direttore di Fondazione Finanza Etica, ha sottolineato che «La sostenibilità, l’economia civile e la finanza etica sono ingredienti indispensabili per progettare e costruire un futuro felice, sicuro e inclusivo a livello globale. Per questo abbiamo scelto di premiare i giovani laureati che scelgono di concentrare il loro lavoro di ricerca su questi temi – È importante salvaguardare e incentivare la biodiversità negli studi di economia: nelle Università italiane si insegna quasi esclusivamente l’economia mainstream, il neoliberismo. Ma non esiste soltanto questo pensiero economico e la finanza etica testimonia che possono esistere, con una loro dignità accademica ed efficacia, altre economie. Con questo bando intendiamo promuoverne lo studio».

Possono concorrere all’assegnazione del Premio di laurea e delle due menzioni i/le laureati/e che abbiano conseguito la laurea nell’anno accademico 2017/2018 presso un’università italiana o della Città del Vaticano entro e non oltre la data del 30 aprile 2019, con una votazione finale non inferiore a 105/110.

La domanda di partecipazione può essere inviata entro le ore 24:00 del giorno 30 giugno 2019 secondo le modalità indicate nel bando disponibile qui. Le domande saranno valutate da un Comitato Scientifico della Fondazione Finanza Etica.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a: formazione.fondazione@bancaetica.org