Geotermia, la capacità installata nel mondo crescerà del 28% entro il 2024

Birol (Iea): «La diffusione delle rinnovabili deve accelerare ancora se vogliamo conseguire gli obiettivi a lungo termine in termini di clima, qualità dell'aria e accesso all'energia»

[22 Novembre 2019]

L’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (Irena) prevede un futuro in crescita per la geotermia: nel suo rapporto Renewables 2019 stima infatti che la potenza geotermica installata nel mondo crescerà da poco meno di 15 GW a 18 GW entro il 2024, registrando una crescita del 28% in quest’arco di tempo.

«L’Asia – osserva il rapporto – sarà responsabile di un terzo dell’espansione globale, principalmente attraverso progetti attualmente in costruzione in Indonesia e nelle Filippine, seguita dal Kenya, la cui capacità geotermica complessiva dovrebbe superare quella dell’Islanda durante il periodo di preso in esame».

Si tratta di un contesto di sviluppo che accomunerà tutte le energie rinnovabili: nell’analisi si prevede che tra il 2019 e il 2024 la capacità di energia totale da fonti rinnovabili crescerà del 50% con un aumento di 1.200 Gigawatt, equivalente all’attuale capacità di produzione energetica totale degli Stati Uniti.

«Le energie rinnovabili sono già la seconda fonte di elettricità al mondo, ma la loro diffusione deve accelerare ancora se vogliamo conseguire gli obiettivi a lungo termine in termini di clima, qualità dell’aria e accesso all’energia», commenta il direttore esecutivo di Irena, Fatih Birol.

In particolare, secondo l’Agenzia sono l’incertezza politica e normativa, insieme ai rischi legati alla necessità di investimenti iniziali molto elevati, i principali fattori che frenano lo sviluppo del potenziale geotermico ancora non sfruttato.