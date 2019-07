Appuntamento il 6/7, con ingresso libero fino ad esaurimento posti

Geotermia, parole e musica per il primo sabato di luglio a Monterotondo Marittimo

Porte aperte all’impianto geotermico Enel, e una “serata a tutto vapore” al Parco delle Biancane

[4 Luglio 2019]

Torna l’atteso appuntamento estivo organizzato da Comune di Monterotondo Marittimo ed Enel green power: con ingressi libero fino ad esaurimento posti, come ogni primo sabato di luglio il 6 allo spettacolo si unirà la conoscenza in presa diretta della geotermia – la fonte rinnovabile che più caratterizza il territorio toscano – e degli impianti attraverso i quali impiegare questa risorsa per produrre energia pulita.

Al Parco delle Biancane, uno dei luoghi simbolo del turismo geotermico in Toscana, protagonista della serata sarà “Parola e musica”, originale concerto spettacolo con il regista Giovanni Veronesi e il gruppo Musica da Ripostiglio.

Ricco il programma dell’iniziativa: a partire dalle ore 17:30 porte aperte all’impianto geotermico Enel green power di Monterotondo con visite guidate a cura dei tecnici Enel green power alla scoperta del processo con cui il calore contenuto nel cuore della terra viene trasformato in energia elettrica; la “serata a tutto vapore” proseguirà alle 20:00 con l’apericena al Parco delle Biancane a base di prodotti della filiera geotermica e alle 21:30 con lo spettacolo “Parole e musica”.