Gli Ambasciatori del territorio premiati a Festambiente

Portatori sani di un futuro green capace di guardare anche al passato

[19 Agosto 2019]

Ieri a Festambiente, il festival nazionale di Legambiente, sono stati consegnati i premi Ambasciatori del territorio, tre riconoscimenti a importanti realtà di qualità ed eccellenza da valorizzare e raccontare: Edoardo Prestanti, sindaco del Comune di Carmignano, Francesco Panella, presidente associazione BeeLife-Az.Agr. Apiari degli Speziali, e Andrea Fadini, La Fattoria didattica e biologica il Bosco Felice. Il tutto nell’ambito di un percorso che Legambiente sta facendo da alcuni anni all’insegna della realizzazione di una vera e propria mappa virtuale di tutte le storie che possono rappresentare per il mondo agricolo esempi da replicare.

A Festambiente spiegano che «Il modello di agricoltura a cui Legambiente tende è quello biologico attraverso cui abbattere le emissioni ma allo stesso tempo coltivare le tradizioni locali e promuovere la coesione sociale. A tale scopo, l’associazione ambientalista ha deciso di conferire questo riconoscimento al fine di incentivare un impegno sempre maggiore da parte di tutta l’agricoltura italiana in questa direzione. E se, da una parte, Legambiente punta sul futuro, è fortemente consapevole che alle volte è necessario volgere lo sguardo al passato per riuscire a salvare il clima e il Pianeta».

Ecco le motivazioni dei premi Ambasciatori del territorio:

Nel Comune di Carmignano è stato messo al bando per il terzo anno consecutivo l’uso di prodotti erbicidi contenenti il principio attivo del glifosato sull’intero territorio comunale. Con l’ordinanza “Stop pesticidi” si è deciso di tutelare la salute e l’igiene pubblica, oltre alle falde acquifere e il suolo. Inoltre, è stato avviato contemporaneamente un percorso d’informazione e condivisione con la comunità, per costruire un’alleanza fra i protagonisti dello sviluppo locale. Un patto solido, che comprende agricoltori, associazioni, amministratori e cittadini, per lo sviluppo sostenibile del territorio.

Francesco Panella, apicoltore da sempre, conduce un’azienda biologica a Novi Ligure dove produce miele, polline e pappa reale con più di ottocento alveari in attività. La sua associazione, BeeLife European Beekeeping Coordination, si batte per la difesa degli insetti impollinatori ed a favore di una agricoltura sostenibile. Difendere le api, vuol dire difendere il futuro e l’ambiente.

La Fattoria didattica e biologica Il Bosco Felice, gestita da Andrea Fadini, è un’azienda situata di fronte alle colline del Parco dell’Uccellina. Andrea alleva, seguendo i lenti ritmi della natura, cinta e vacca maremmana che conservano la storicità di un territorio ed i sapori autentici dei prodotti artigianali di qualità maremmana.