Il Consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche (CoSviG) cerca un nuovo direttore generale

Aperta la selezione pubblica tramite bando, c’è tempo fino al 10 aprile per candidarsi

[12 Marzo 2019]

Il Consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche (CoSviG) ha appena dato avvio alla selezione pubblica che porterà all’assunzione (a tempo determinato, 3 anni) del suo nuovo direttore generale, ruolo ricoperto oggi con impegno e dedizione da parte di Sergio Chiacchella.

La figura del direttore generale rappresenta un cardine fondamentale per la società consortile, necessaria a tradurre in misure operative gli indirizzi provenienti dall’Assemblea dei soci – tutti enti pubblici – e dal Consiglio di amministrazione. Con quali scopi? Da sempre, le finalità di CoSviG sono quelle di promuovere investimenti finalizzati al risparmio e al recupero di energia, alla ricerca, promozione, produzione, utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili, alle migliori utilizzazioni geotermiche, alla tutela ambientale dei territori interessati dagli insediamenti degli impianti nonché al riassetto e sviluppo socio-economico, anche nel quadro degli interventi previsti dalla Regione Toscana.

Un contesto complesso e dalle finalità ambiziose, che giustificano la richiesta ai candidati per la posizione di direttore generale – tra le altre cose – di “aver svolto necessariamente almeno per 5 anni negli ultimi dieci funzioni di direzione amministrativa o tecnica in enti istituzionali e/o aziende private, con autonomia decisionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie”.

Le domande di ammissione alla selezione pubblica – per titoli e colloquio – dovranno pervenire entro e non oltre il 10 aprile esclusivamente tramite raccomandata A/R indirizzata a “Co.Svi.G. Scrl, Via Vincenzo Bellini n. 58, 50144 Firenze”, con indicazione esterna “Selezione pubblica di assunzione a tempo determinato Direttore Generale Co.Svi.G. Scrl”.

Il bando è disponibile a quest’indirizzo: https://bit.ly/2HeoqUK