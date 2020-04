Il corso di Sostenibilità dell’Università di Siena non si ferma: appuntamento (gratis) online domani

Neanche la pandemia da coronavirus ferma le attività del corso, aperte a chiunque sia interessato: al via alle 14 i seminari “Sostenibilità e globalizzazione nell’era dei cambiamenti climatici” e “La mobilità sostenibile”

[7 Aprile 2020]

Anche quest’anno, nonostante l’emergenza sanitaria in corso, l’Università di Siena non ha rinunciato alla settima edizione del suo corso di Sostenibilità. Gratuito e aperto a tutti gli interessati (anche non iscritti all’Ateneo), si tratta di un corso in 24 seminari nato – come spiegato sulle nostre pagine dal prof. Federico Maria Pulselli – per avvicinarsi allo sviluppo sostenibile mettendo insieme punti di vista diversi: dai fumetti all’approccio eco tossicologico. All’interno di questa esperienza formativa unica a livello nazionale domani sarà tra i relatori Dario Caro, che proprio ieri ha pubblicato un’importante ricerca che spiega la correlazione tra la letalità della pandemia Covid-19 e i livelli d’inquinamento atmosferico registrati nel nord Italia.

Caro, cresciuto proprio all’interno del gruppo di Ecodinamica dell’Università di Siena e oggi in forze all’Università di Aarhus in Danimarca, terrà un seminario a tema Sostenibilità e globalizzazione nell’era dei cambiamenti climatici: parlerà dunque di emissioni, clima e globalizzazione, questioni globali tanto quanto il coronavirus Sars-Cov-2 che ci costringe in casa e che ha molto a che vedere con l’insostenibilità del nostro modello di sviluppo.

A seguire sarà il turno di un seminario dedicato a La mobilità sostenibile, a cura di Stefano Maggi, professore ordinario del dipartimento di Scienze politiche e internazionali nell’Ateneo cittadino che illustrerà aspetti sostenibili e insostenibili della mobilità, tra cui il caso di Siena: il primo centro storico europeo chiuso al traffico sin dagli anni ’60.

Chiunque può partecipare ai due seminari collegandosi, domani alle 14:00 al link: https://unisi.webex.com/meet/federico.pulselli.