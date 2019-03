Nel corso dell'evento il direttore di greenreport dialogherà con Rosa De Pasquale, del segretariato ASviS

Il Giro d’Italia della Csr fa tappa per la prima volta a Pisa, domani

Si tratta del principale evento in Italia dedicato alla responsabilità sociale d’impresa, che fa rete con l’Ateneo cittadino

[12 Marzo 2019]

Il più importante evento in Italia dedicato alla responsabilità sociale d’impresa fa tappa domani per la prima volta a Pisa, con una giornata densa di eventi all’Auditorium centro gongressi “Le Benedettine” (Piazza S. Paolo a Ripa d’Arno 16), che si snoderanno attorno al tema I territori della sostenibilità.

Protagoniste dell’iniziativa – organizzata da Il Salone della CSR e dell’innovazione sociale, il principale evento in Italia dedicato alla responsabilità sociale d’impresa, in collaborazione con l’Università di Pisa – saranno le esperienze di sostenibilità realizzate in Toscana, dove l’attenzione per il territorio e la sua valorizzazione è la priorità indicata dalle persone quando si parla di sviluppo sostenibile.

Secondo i dati Ipsos riferiti al 2018, infatti, in Toscana il 41% della popolazione è preoccupato per l’inquinamento dell’aria e della terra; una posizione che accomuna i residenti nella regione con quelli del Centro Italia, per i quali nel 67% dei casi è l’ambiente la dimensioni più rilevante della sostenibilità. A questo positivo ma generico interesse si affiancano – come del resto nelle altre regioni italiane – difficoltà a mettere concretamente a fuoco sfide e possibilità legate allo sviluppo sostenibile, come testimonia che solo il 27% degli intervistati dichiari la necessità di nuovi modelli imprenditoriali per uno sviluppo sostenibile.

Per fare il punto su questi temi e condividere le esperienze virtuose del territorio toscano, l’appuntamento di domani porterà testimonianze di esperti, imprese, organizzazioni impegnate nella realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile indicati dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. A cominciare dalla stessa Università di Pisa, che ha aderito alla Rus, la Rete delle Università per lo sviluppo sostenibile: «L’Università di Pisa – commenta Marco Raugi, prorettore dell’Ateneo e delegato del rettore per la Rus – ha intrapreso un percorso concreto di impegno sui temi della sostenibilità ambientale e della responsabilità sociale. Sono diverse le iniziative in cantiere su questo fronte, tutte volte a promuovere buone pratiche e incentivare lo sviluppo di collaborazioni tra università e territorio. Ospitare la tappa pisana del Salone della Csr e dell’innovazione sociale ci darà l’occasione di confrontarci con i principali attori di questo settore, comprese le aziende del territorio impegnate in percorsi di sostenibilità».

Tra i vari appuntamenti in calendario si segnala in particolare la sessione “Spazio alle Idee”, durante la quale il nostro direttore Luca Aterini dialogherà con Rosa De Pasquale, del segretariato ASviS (l’Alleanza per lo sviluppo sostenibile), si concentrerà sul ruolo delle imprese per favorire uno sviluppo locale sostenibile ma anche per contribuire a rendere il processo di globalizzazione più equo.

Per il programma completo della giornata: http://www.csreinnovazionesociale.it/tappa/pisa2019/