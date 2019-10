Il Premio Nobel per l’economia a Banerjee, Duflo e Kremer per la lotta alla povertà

I ricercatori statunitensi: un Nobel che premia un lungo lavoro di gruppo

[14 Ottobre 2019]

La Royal Swedish Academy of Sciences ha deciso di assegnare il Premio Nobel 2019 per le scienze economiche ad Abhijit Banerjee ed Esther Duflo del Massachusetts Institute of Technology (MIT) e a Michael Kremer dell’Harvard University «Per il loro approccio sperimentale per alleviare la povertà globale. In soli due decenni, il loro nuovo approccio basato sugli esperimenti ha trasformato l’economia dello sviluppo, che ora è un fiorente campo di ricerca».

La Royal Swedish Academy of Sciences ricorda che, nonostante i recenti grandi miglioramenti, la riduzione della povertà globale, in tutte le sue forme, resta uno dei problemi più urgenti dell’umanità. Più di 700 milioni di persone vivono ancora con redditi estremamente bassi. Ogni anno, circa 5 milioni di bambini al di sotto dei 5 anni muoiono ancora per malattie che spesso avrebbero potuto essere prevenute o curate con trattamenti a basso costo. La metà dei bambini del mondo lascia ancora la scuola senza competenze di alfabetizzazione e di calcolo.

Il Nobel 2019 è stato assegnato a Banerjee, Duflo e Kremer perché «hanno introdotto un nuovo approccio per ottenere risposte affidabili sui modi migliori per combattere la povertà globale. In breve, comportano la divisione di questo problema in domande più piccole e più gestibili, ad esempio gli interventi più efficaci per migliorare i risultati educativi o la salute dei bambini. Attraverso esperimenti attentamente progettati tra le persone più colpite, hanno dimostrato che a queste domande minori, più precise, viene spesso fornita una risposta migliore.

A metà degli anni ’90, utilizzando esperimenti sul campo per testare una serie di interventi che potrebbero migliorare i risultati scolastici nel Kenya occidentale, Kremer e i suoi colleghi hanno dimostrato quanto potente possa essere questo approccio.

Banerjee e la Duflo, spesso con Michael Kremer, hanno condotto studi simili su altre questioni e in altri Paesi. I loro metodi di ricerca sperimentale sono ora predominanti nell’economia dello sviluppo.

Nella motivazione del Nobel per l’economia si legge che «I risultati della ricerca dei vincitori – e quelli dei ricercatori che seguono le loro orme – hanno migliorato notevolmente la nostra capacità di combattere la povertà nella pratica. Come risultato diretto di uno dei loro studi, oltre 5 milioni di bambini indiani hanno beneficiato di efficaci programmi di tutoraggio correttivo nelle scuole. Un altro esempio sono i forti sussidi per l’assistenza sanitaria preventiva che sono stati introdotti in molti Paesi.

Questi sono solo due esempi di come questa nuova ricerca abbia già contribuito ad alleviare la povertà globale. Hanno anche un grande potenziale per migliorare ulteriormente la vita delle persone più povere di tutto il mondo.

«Siamo incredibilmente felici e umili – ha detto Duflo a MIT News dopo aver appreso del premio – Siamo molto fortunati ad aver visto riconosciuto questo tipo di lavoro nato al MIT e supportato dal MIT. Il lavoro in quest’area è uno sforzo collettivo. Non avremmo potuto creare un movimento senza centinaia di ricercatori e membri dello staff. Il Premio Nobel rappresenta anche questa impresa collettiva che è più grande del nostro lavoro».

Banerjee ha aggiunto che «Ricevere il premio è stato meraviglioso, Non sei così fortunato tante volte nella vita. Il lavoro basato sugli esperimenti in economia dello sviluppo era un’area di ricerca poco esplorata 20 anni fa, ma da allora è cresciuto in modo significativo. Il tipo di lavoro che abbiamo svolto nei primi anni, quando abbiamo iniziato, era marginale in economia. Alla luce di ciò, è “ottimo per il campo dello sviluppo in ambito economico, perché riflette l’importanza del lavoro svolto da molti miei colleghi».

Kremer, che era in viaggio al momento dell’annuncio del Nobel, finora non ha rilasciato nessuna dichiarazione, ma per lui hanno parlato Jeremy Stein e Moise Y. Safra, rispettivamente professore di economia e presidente del dipartimento di economia di Harvard: «Questa è una grande giornata per il dipartimento e per economia. Il lavoro svolto da questo team ha cambiato completamente il campo dell’economia dello sviluppo e il fatto che l’Accademia svedese delle scienze abbia scelto di riconoscere il lavoro in questa fase relativamente precoce è una prova adeguata dell’effetto che ha già avuto nel campo».