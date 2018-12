Il progetto Life Re Mida spiegato dagli studenti dell’Istituto Sarrocchi di Siena

L’iniziativa, nata durante l’Open day di Sienambiente, ha prodotto due video presentati in Regione Toscana

[18 dicembre 2018]

Si è appena concluso il progetto toscano Life Re Mida – cofinanziato dall’Ue –, nato nel 2016 per capire come abbattere i problemi legati alla gestione dei gas emessi da discariche in fase di post-gestione, ottenendo risultati lusinghieri: in estrema sintesi, tramite un innovativo sistema di biofiltrazione si trasforma il metano in anidride carbonica riducendo di 28 volte l’impatto in termini di gas serra, e al contempo si rende possibile una significativa riduzione dei composti odorigeni (intorno al 70%).

Si tratta di risultati che è necessario poter divulgare al meglio, un compito cui si sono dedicati anche gli studenti dell’Istituto Sarrocchi di Siena attraverso due video (disponibili in coda all’articolo, ndr). L’iniziativa, nata durante l’Open day di Sienambiente, ha coinvolto la classe quinta A indirizzo chimico, la quinta E e la quinta F dell’indirizzo di scienze applicate.

Gli studenti hanno realizzato due spot, entrambi presentati venerdì a Firenze, nella sede della Regione Toscana: il primo, con un taglio didattico, documenta e racconta l’esperienza degli alunni durante le giornate di approfondimento e nelle visite negli impianti di Sienambiente; il secondo, è un video di promozione, divulgazione e sensibilizzazione sulla tematica delle discariche chiuse e sulla soluzione proposta dalla ricerca.