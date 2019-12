Il “reddito di cittadinanza” non è bastato per porre fine alla povertà in Toscana

Sul territorio regionale sono 117mila i cittadini che devono fare i conti con la povertà assoluta, in crescita tra i giovani adulti

[5 Dicembre 2019]

di

Luca Aterini

La povertà assoluta continua ad essere una ferita dolorosa per la Toscana, nonostante una performance “migliore” rispetto a quella nazionale. Dopo essere raddoppiata nell’arco di neanche dieci anni – da 66mila persone coinvolte nel 2008 alle 142mila del 2016 –, oggi i poveri assoluti sono in leggero calo: il terzo Rapporto sulle povertà in Toscana presentato oggi dalla Regione mostra che sono 117mila i cittadini che nel 2017 lottano contro la povertà assoluta, sottolineando in particolare una crescita tra i giovani adulti e difficoltà soprattutto nelle grandi aree urbane, sulla costa e agli estremi nord e sud della regione.

«Il Rapporto – commenta l’assessore al Diritto alla salute e al sociale Stefania Saccardi – ci consente di conoscere i reali bisogni delle persone, per meglio programmare gli interventi di contrasto ai processi di impoverimento e di esclusione sociale, per contrastare la povertà, ma anche per individuare i fattori di rischio sul territorio per prevenirla. L’obiettivo è prendersi cura dei soggetti fragili, con un’attenzione particolare alle generazioni future. Il modello di welfare che come Regione abbiamo costruito in questi anni non è limitato all’assistenzialismo, ma si fonda sulla dignità della persona, è una ricerca degli strumenti per l’autonomia, una costruzione di percorsi che portino fuori dalla povertà».

Gli strumenti finora messi in campo contro la povertà non hanno funzionato a dovere: con il “Reddito di cittadinanza” (Rdc) a – ampiamente sottofinanziato rispetto agli annunci iniziali – aumentano la platea e le risorse rispetto al Rei (Reddito di inclusione), ma non cresce di molto la capacità di copertura. Se tutti i potenziali beneficiari facessero effettivamente domanda, il Reddito di cittadinanza potrebbe coinvolgere circa 52mila nuclei familiari e 116mila individui, per un ammontare di 236 milioni di euro (in media 380€ al mese per famiglia, 170€ per componente); se fosse rimasto in vigore il Rei ne avrebbero beneficiato 44mila famiglie e 103mila individui, con un trasferimento medio di 230€ al mese a famiglia e 97€ a persona). Di fatto però le domande presentate per il Rdc in Toscana sono state solo 65mila: di queste ne sono state accolte circa 37mila (di cui il 16% per la “Pensione di cittadinanza”), che coinvolgono 82mila persone. Sia per il Rdc che per il Rei, comunque, i beneficiari riescono difficilmente a uscire dalla condizione di povertà assoluta: su 100 beneficiari, solo 10 per il Rdc e 6 per il Rei.

Un quadro che permane di grande difficoltà dunque, dove il ruolo della Caritas – come testimonia il Dossier sulle povertà nelle diocesi toscane, presentato insieme al rapporto regionale – rimane di ampio supporto. Nel 2018 la Caritas ha infatti incontrato 24.060 persone (53,2% donne, 46,8% uomini), in un contesto dove continua a restringersi la forbice tra italiani e stranieri, e in alcune diocesi già da qualche anno gli italiani sono più numerosi degli stranieri (anche se il 73,7% dei 15.049 immigrati incontrati vive in Italia da almeno cinque anni). Il problema più grande è la mancanza di lavoro: non ce l’ha il 68%, un’incidenza che sale al 75,2% per le donne e al 73% per gli stranieri. Ma anche chi il lavoro ce l’ha deve ricorrere ai servizi della Caritas: il 15% delle persone incontrate svolgono lavori pesanti, precari, pericolosi, poco pagati e socialmente penalizzanti. Cresce inoltre l’area della cosiddetta povertà cronica, dal 30,6% del 2017 al 36,5% del 2018.

«Questi dati ci rivelano una società sempre più diseguale – conclude Roberto Filippini, vescovo incaricato Cet per la Pastorale della carità – dove regnano ancora discriminazioni di genere e di etnia, dove le famiglie presentano fragilità e frammentazioni profonde che pagano come sempre i più deboli, i minori; dove i poveri sono a rischio di cronicizzazione e dove per alcuni un’abitazione dignitosa rimane un desiderio irrealizzabile. I numeri e le tabelle ci rivelano una società marcatamente individualista, chiusa nella difesa degli interessi privati e prevenuta nei confronti dell’altro e del diverso».