L’appuntamento il 4 dicembre

Il ruolo del settore finanziario nella transizione verso la sostenibilità

Il punto all’Università di Ferrara con un seminario sulla finanza etica e sostenibile, curato dall’economista ambientale Massimiliano Mazzanti

[25 Novembre 2019]

Gli investimenti nell’economia verde stanno diventando non solo sempre più necessari ma anche sempre più redditizi, con un’accelerazione particolarmente sensibile nel settore finanziario. Solo nell’ultimo anno ad esempio il mercato italiano dei green bond è raddoppiato, e a livello globale arriva ormai a sfiorare i 250 miliardi di dollari.

Eppure il gap tra risorse finanziarie necessarie e quelle effettivamente disponibili per la transizione ecologica è ancora più che rilevante, nell’ordine tra i 500 e i 1000 miliardi di dollari l’anno. Per fare il punto della situazione l’Università di Ferrara ospiterà il prossimo 4 dicembre (dalle 15 alle 17, in via Valtapaletto 11) un seminario di finanza etica e sostenibile, realizzato a cura dell’economista ambientale Massimiliano Mazzanti – da anni storica firma del think tank di greenreport, Ecoquadro.

Il seminario, organizzato nell’ambito del master degree in Economics management and policies for global challenges (curriculum in Green economy and sustainability), s’intitola The financial sector towards sustainability. Open issues, market developments and regulatory settings e vedrà la partecipazione di Daniele Ceroni (Prometeia Advisor SIM spa) e Simone Grillo (Banca Etica).

Per maggiori informazioni: http://www.unife.it/eventi/2019/dicembre/seminario-sustainable-ethical-finance