L’iniziativa si concluderà il 20 di ottobre

Il terriccio buono di Scapigliato va a ruba, 27mila sacchi distribuiti in 3 mesi

Per ogni nucleo familiare due sacchi omaggio da 20 litri, frutto dell’economia circolare

[21 settembre 2018]

In tre mesi sono state 27mila le confezioni de “Il terriccio buono di Scapigliato” distribuite (gratuitamente) da Rea Impianti in undici Comuni: un ampio successo per l’ammendante compostato verde prodotto dall’azienda di Rosignano, ottenuto grazie alla lavorazione degli scarti verdi, sfalci e potature raccolte dai cittadini del territorio. Avviati a recupero nell’impianto per il compostaggio presente a Scapigliato, questi rifiuti al termine del processo si trasformano in compost verde di alta qualità e tornano quindi ad essere utili per la comunità.

La campagna di distribuzione ha riscosso grande successo tra i cittadini che – a partire dallo scorso giugno – si sono presentati numerosi nelle attività commerciali a ritirare i sacchi di terriccio da utilizzare per i loro orti e giardini: due sacchi omaggio da 20 litri per ogni nucleo familiare, con lo scopo di mostrare concretamente come il corretto conferimento dei rifiuti possa diventare un valore tangibile che può portare a benefici diretti, ovvero da rifiuto verde prodotto dalle famiglie a nuovo prodotto che torna nelle case.

Lo scorso giugno la distribuzione ha preso il via nei Comuni di Orciano Pisano, Rosignano Marittimo e Santa Luce. L’iniziativa ha successivamente interessato i Comuni di Bibbona, Casale Marittimo, Castellina Marittima, Guardistallo, Montescudaio, e Riparbella. In seguito è state estesa anche nei Comuni di Cecina e Collesalvetti, dove è tutt’ora in corso.

A Cecina (dove i cittadini sono stati suddivisi tra le varie attività secondo l’ordine alfabetico dei cognomi), e presso i centri di raccolta del Comune a Collesalvetti e Stagno (presentando il coupon che le famiglie hanno ricevuto direttamente a casa), è ancora possibile ritirare il terriccio, fino a sabato 20 ottobre. Una nuova fornitura è infatti in consegna a partire da lunedì 24. Inoltre, viste le richieste di alcuni residenti che non hanno ancora ritirato le confezioni, Rea Impianti ha deciso di riaprire eccezionalmente le consegne nel Comune di Rosignano Marittimo. In particolare, coloro che sono ancora in possesso del coupon e vogliono ritirare le due confezioni omaggio, potranno farlo presso il punto di ritiro Garden Poggio Fiorito, da mercoledì 26 settembre a sabato 20 ottobre.