La Comunità del Cibo a Energie Rinnovabili si fa più grande, sul territorio e online

In dieci anni la CCER si è evoluta da progetto visionario a una realtà formata da 29 aziende locali, di cui 7 appena arrivate. E adesso ha anche un sito web interamente dedicato

[18 Ottobre 2019]

Un nuovo sito web e ben sette nuove aziende sono andate ad arricchire la Comunità del Cibo a Energie Rinnovabili (CCER), l’ambizioso progetto nato esattamente dieci anni fa grazie a un’intesa tra Slow Food Toscana, Fondazione Slow Food per la biodiversità e il Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche ( CoSviG ), che, nel lontano 2009, riunirono una manciata di imprese pioniere nell’associazione Agricoltori custodi della Comunità del Cibo a Energie Rinnovabili della Toscana.

Quella toscana, leggiamo sul nuovo portale, “è la prima Comunità del Cibo al mondo ad energia pulita e rinnovabile che opera nel settore agroalimentare e che insiste sui metodi di produzione oltre che sui prodotti”: un esperimento allora visionario che, tuttavia, con gli anni, ha acquisito sempre maggior concretezza e solidità destando un interesse crescente, , come evidenziato nei giorni scorsi dall’adesione di cinque nuove aziende maremmane che hanno appena ricevuto l’ok Consiglio direttivo, che – anche in quel caso verificando la rispondenza dei parametri associativi richiesti – in estate aveva già dato il via libera all’ingresso di altre due imprese, in questo caso attive nell’area di Pomarance.

Se infatti nel 2009 la Comunità del Cibo è sbocciata nel cuore dell’area geotermica tradizionale – a cavallo tra le province di Pisa, Siena e Grosseto –, ampliandosi è riuscita ad aggregare imprese con sedi in tutto il territorio toscano, accomunate dall’impiego “predominante di energie rinnovabili nel proprio processo produttivo, materie prime esclusivamente toscane e sede produttiva all’interno della regione toscana”: in tutti i casi i tratti caratterizzanti sono la presenza di una filiera corta, il rilancio di forme di agricoltura sostenibile ed il recupero di produzioni tradizionali tipiche di alta qualità ed a rischio scomparsa.

Ad oggi, la CCER assomma 29 aziende, tra produttori (15) e sostenitori (14).

Tra i sostenitori figurano anche gli ultimi due ingressi pomarancini, ovvero l’azienda agricola Casalsole di Giancarlo Guerrieri e l’agriturismo San Carlo di Monica Antoni , dove i fiori all’occhiello della produzione sono grani e olio extravergine d’oliva; l’arrivo delle ultime cinque aziende maremmane vede invece due nuovi produttori e tre sostenitori, dove i prodotti d’eccellenza spaziano dai grani antichi alla pasta, dalle castagne ai salumi tipici.

I due nuovi produttori maremmani sono l’agriturismo Campo Ruffaldo – Azienda agricola Alessio Guazzini di Massa Marittima, e l’agriturismo Poggio tondo – Azienda agricola Chiara Bizzarri di Scarlino; entrambi parte della filiera Drago , nata sul territorio delle Colline Metallifere per riunire gli attori della filiera cerealicola dei grani antichi, all’interno della quale ambedue le aziende sono attive all’insegna della sostenibilità.

Per produrre e lavorare le materie prime del territorio – che possono poi essere gustate in agriturismo – a Campo Ruffaldo è infatti già attivo un impianto alimentato a biomassa utile per il riscaldamento degli ambienti, mentre sono in fase di realizzazione un impianto fotovoltaico per dare energia al mulino e al pastificio aziendali, e un impianto solare termico per la fase d’essicazione; a Poggio Tondo l’impianto fotovoltaico è invece già attivo, e oltre alle colture già menzionate vengono prodotte – tra le altre – orticole toscane a rischio erosione genetica come la cipolla maremmana e il pomodoro tondino liscio, in modo da preservare la biodiversità e le tradizioni locali.

I nuovi sostenitori maremmani della CCER arrivano da Magliano in Toscana, dove la Società agricola Tommaso Giordana produce sia olio extravergine di oliva toscano IGP biologico, sia salumi e carne fresca senza conservanti e senza glutine, prodotti da suini allevati allo stato brado senza Ogm e senza antibiotici; da Radicondoli, dove l’Azienda agricola Casastrada è specializzata nella coltivazione di cereali e grani; l’Associazione valorizzazione castagna Alta Maremma – nata per tutelare il patrimonio produttivo, culturale e ambientale del castagno – ha infine sede a Massa Marittima ma con soci attivi lungo la filiera su tutto il territorio, tra i quali spiccano associati che utilizzano biomassa o fonte geotermica per l’essiccazione delle castagne, grazie ai quali queste energie rinnovabili autoctone garantiscono sostenibilità e innovazione a un ciclo produttivo nato per valorizzare il prodotto che forse più di ogni altro incarna le tradizioni dell’Alta Maremma.