La direttiva Ue contro la plastica monouso è stata approvata definitivamente

Per il commissario Ue Karmenu Vella «affronterà il 70% dei rifiuti marini, evitando danni ambientali che costerebbero altrimenti 22 miliardi di euro al 2030»

[21 Maggio 2019]

di

Luca Aterini

Dopo l’ok arrivato dall’Europarlamento nel marzo scorso oggi anche il Consiglio europeo ha dato il suo ok alla nuova direttiva Ue che introduce restrizioni sui prodotti in plastica monouso: si va da riduzioni al consumo – come nel caso di tazze per bevande e contenitori per alimenti – al divieto di immissione sul mercato per prodotti come bastoncini cotonate, posate, piatti, cannucce, agitatori per bevande e bastoncini per palloncini. Il testo della direttiva (disponibile in allegato, ndr), dopo il via libera formale da parte del Consiglio Ue, ha concluso la sua fase legislativa: ora dovrà essere adottato nella normativa dei singoli Stati membri, a cui è demandata la concreta declinazione della direttiva.

Non si tratta di un passaggio da poco: è in questo contesto, ad esempio, che verrà definito il ruolo delle bioplastiche nell’ambito di applicazione della direttiva. Il testo prevede infatti restrizioni esplicite per prodotti monouso in plastica tradizionale e oxo-degradabile, mentre per quanto riguarda le plastiche biodegradabili si limita a offrire un’indicazione (negativa); per maggiori chiarimenti in proposito la redazione di greenreport ha posto la questione direttamente al Consiglio Ue, dal quale ricordano che (come recita l’art. 2) la presente direttiva “si applica ai prodotti di plastica monouso elencati nell’allegato, ai prodotti di plastica oxo-degradabile e agli attrezzi da pesca contenenti plastica”, e che la definizione di “plastica” data all’art. 3 è quella di “materiale costituito da un polimero quale definito all’articolo 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006, cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze, e che può funzionare come componente strutturale principale dei prodotti finiti, a eccezione dei polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente”. In aggiunta, al punto (11) si specifica che ”la definizione adattata di plastica dovrebbe pertanto coprire gli articoli in gomma a base polimerica e la plastica a base organica e biodegradabile, a prescindere dal fatto che siano derivati da biomassa o destinati a biodegradarsi nel tempo”.

«Riassumendo – spiegano dal Consiglio Ue – la plastica oxo-degradabile (come anche quella tradizionale, naturalmente, ndr) è specificamente inclusa nell’ambito della direttiva. Le plastiche biodegradabili così come definite nell’art. 3.1 6 non sono specificamente ricomprese nel suo campo d’applicazione, ma il punto (11) chiarisce che la definizione di plastica dovrebbe riguardare anche le plastiche biodegradabili». È in quel dovrebbe che, ad esempio, si misura il grado di libertà nella concreta adozione della direttiva all’interno della normativa dello Stato membro.

Ma qual è, in concreto, lo scopo della direttiva? Il testo nasce in primo luogo per provare a porre un freno all’inquinamento provocato dai rifiuti marini – in larga parte composti da materiali plastici – che ormai affollano i nostri mari. «La direttiva sulla plastica monouso – commenta il commissario Ue all’Ambiente, Karmenu Vella – affronterà il 70% dei rifiuti marini, evitando danni ambientali che costerebbero altrimenti 22 miliardi di euro al 2030».

Un obiettivo da perseguire essenzialmente tramite due pilastri: una riduzione dei prodotti in plastica monouso immessi sul mercato, e un aumento nell’uso di plastica riciclata. «Gli Stati membri – ricordano dal Consiglio europeo riguardo a quest’ultimo punto – hanno convenuto di raggiungere un obiettivo di raccolta delle bottiglie di plastica del 90% entro il 2029; inoltre, le bottiglie di plastica dovranno avere un contenuto riciclato di almeno il 25% entro il 2025 e di almeno il 30% entro il 2030». Target che le imprese italiane di settore stanno chiedendo allo Stato di sostenere concretamente, introducendo un credito d’imposta per favorire l’acquisto di prodotti in plastica riciclata.

Ma se il ri-acquisto di materie prime seconde è un passaggio fondamentale per promuovere una reale economia circolare in Europa (e in Italia), il problema dei rifiuti marini non scomparirà improvvisamente sostituendo le plastiche tradizionali con quelle biodegradabili, come hanno riconosciuto nell’ordine Unep, Novamont, Assobioplastiche e studi indipendenti. Il problema è semplicemente che i rifiuti – non importa se in plastica tradizionale o biodegradabile – non sono fatti per essere gettati all’aria aperta dai cittadini, ma per essere conferiti come rifiuti negli appositi contenitori e dunque avviati a recupero o smaltimento all’interno di un’indispensabile filiera industriale.

La lotta contro l’inquinamento provocato dai rifiuti marini in plastica potrà essere vinta dunque riducendo in primis il quantitativo di prodotti immessi al consumo (al primo posto nella gerarchia Ue dei rifiuti c’è la prevenzione), promuovendo quando possibile il loro riuso e avviando la parte rimanente a recupero/smaltimento. Sostituire la plastica tradizionale con quella biodegradabile rappresenta invece un’occasione per ridurre il consumo di materie prime non rinnovabili (il petrolio da cui si ricava la plastica tradizionale), per promuovere un’eccellenza industriale italiana e per far sì che gli incivili che continueranno a gettare irresponsabilmente i propri rifiuti non creino danni pressoché permanenti all’habitat marino (con il rischio però che più persone partecipino all’incuria, sentendosi deresponsabilizzate da un materiale meno dannoso): non è una panacea contro la piaga dei rifiuti marini.