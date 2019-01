Sarà Rosignano Marittimo il primo Comune ad avere in funzione la ciclopista del Tirreno

La Toscana investe sulle ciclovie, per turismo e mobilità più sostenibili

Finora la Regione ha investito 40 milioni di euro per la loro realizzazione, ora maggiori impegni anche sulla manutenzione

[2 Gennaio 2019]

La Toscana è stata tra le prime regioni italiane a dare attuazione alle leggi nazionali che finanziavano interventi nel settore (L.208/1991), e oggi punta a realizzare una vera e propria rete regionale di mobilità ciclabile, che segua i percorsi dei fiumi, delle antiche vie di pellegrinaggio e che attraversi e colleghi le numerose città d’arte toscane. Per la loro realizzazione finora la Regione ha stanziato 40 milioni di euro, con la volontà di estendere il suo impegno anche alla fase di manutenzione delle ciclovie di interesse regionale già esistenti e di quelle in corso di realizzazione: «Nel 2018 l’impegno economico della Regione – spiega l’assessore regionale ai Trasporti Vincenzo Ceccarelli – è stato di 225 mila euro, a fronte di 340mila euro di investimenti complessivi nella manutenzione delle ciclovie esistenti».

Adesso l’obiettivo è quello di garantire «una manutenzione omogenea ed efficace su tutte le ciclovie di interesse regionale – continua Ceccarelli – per questo la Regione ha deciso di contribuire a sostegno dei costi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, nella misura del 60%, in collaborazione con gli enti locali territorialmente competenti. Tutto questo attraverso accordi già sottoscritti con i Comuni attraversati dai tratti già realizzati e che saranno poi estesi a tutte le ciclopista di interesse regionale in via di realizzazione. Sempre nell’ottica di una maggiore efficacia degli interventi, in ogni accordo è individuato un ente capofila che coordinerà le azioni di manutenzione».

Va dunque da sé che il ruolo degli enti locali è e rimarrà centrale. I buoni esempi dal territorio non mancano, con la migliore notizia di fine anno che arriva dal Comune di Rosignano Marittimo: «Saremo il primo Comune ad avere in funzione la ciclopista del Tirreno completando il tratto da Castiglioncello a Cecina», ha dichiarato il sindaco Alessandro Franchi nel tracciare un quadro complessivo del suo mandato amministrativo (2009-2019) insieme alla Giunta comunale.