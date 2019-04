L’economia circolare spiegata ai ragazzi, a Siena

Fabbrini (Sienambiente): «Va ripensata l’intera filiera produttiva, a partire dalla fase di progettazione degli oggetti che deve essere coerente e adatta al riciclo»

[19 Aprile 2019]

L’economia circolare, intesa come un modello economico in cui il valore dei materiali viene il più possibile mantenuto o recuperato e dove gli scarti sono ridotti al minimo, è un paradigma che trova sempre più consensi nell’opinione pubblica italiana, anche se passare dal concetto astratto alle sue declinazioni pratiche non è sempre altrettanto comune. Per questo è importante fare buona comunicazione e formazione sul tema, e i giovani rappresentano una platea particolarmente sensibile al tema: in questo contesto Sienambiente ha attivato con l’Istituto Sallustio Bandini di Siena un percorso di studio e di approfondimento sull’economia circolare, con l’obiettivo di coinvolgere gli studenti e il corpo docente nella diffusione dei contenuti legati allo sviluppo sostenibile e offrire alla scuola un’opportunità di conoscenza su tematiche ambientali di grande attualità.

Un rapporto di approfondimento e interscambio diretto, all’interno del quale ieri il presidente di Sienambiente Alessandro Fabbrini è stato intervistato, ieri pomeriggio, da uno studente della scuola senese sui temi del riciclo, dello sviluppo sostenibile e del recupero di energia; l’intervista dell’alunno Alessandro Bocci iscritto al quinto anno del corso Costruzione ambiente e territorio, verrà pubblicata su “Sallustio sostenibile”, una pubblicazione scolastica dedicata i temi ambientali.

Nel corso dell’incontro, il presidente di Sienambiente Alessandro Fabbrini ha toccato molti temi, a partire dalla prospettive del riciclo, tra potenzialità e punti deboli. In modo diretto, Fabbrini ha descritto allo studente anche gli aspetti più critici e da migliorare, nella prospettiva di una concreta realizzazione dell’economia circolare, come quelli legati alla fase di produzione degli imballaggi e dei beni di consumo. «Per dare le gambe all’economia circolare va ripensata l’intera filiera produttiva, a partire dalla fase di progettazione degli oggetti che deve essere coerente e adatta al riciclo – ha spiegato Fabbrini allo studente – Il secondo ambito di azione per rimettere in circolo la materia e dare una finalità commerciale ai prodotti riciclati, deve essere il potenziamento del processo produttivo industriale del riciclo e la realizzazione di una rete di distribuzione dei prodotti ottenuti dal recupero di materia che oggi è ancora troppo debole, soprattutto per alcuni materiali. Fa sempre molto piacere parlare con i giovani interessati a questi temi – ha spiegato Fabbrini allo studente – perché il grande lavoro da fare per affermare certi valori e aspirazioni spetterà a voi».

Più in generale, il progetto di studio e di approfondimento sviluppato con l’Istituto Bandini, rientra tra le attività di sensibilizzazione alla corretta gestione dei rifiuti e alla divulgazione delle buone pratiche promesse da Sienambiente: nell’ambito del percorso che si articola in quattro sessioni cadenzate nell’arco di 6 mesi, il primo step si è tenuto nei giorni scorsi alle Cortine, dove gli studenti sono entrati in contatto con l’impianto che tutti i giorni accoglie i rifiuti provenienti dalle raccolte differenziate delle provincia di Siena. Il secondo appuntamento, che si terrà nelle aule dell’Istituto, è in programma nelle prossime settimane con i tecnici di Sienambiente e sarà dedicato al progetto di efficientamento dell’impianto delle Cortine.

Nelle varie fasi del progetto, gli studenti acquisiranno informazioni sui sistemi di gestione di gestione europei: raccolte differenziate, utilizzo dei termovalorizzatori, riciclo. Un’attenzione particolare, inoltre, sarà data agli esempi di corretta gestione (in Europa o Italia) e all’analisi dei costi nell’economia circolare. Al termine dell’attività, gli studenti saranno invitati a presentare un loro elaborato, in ambito tecnico e di comunicazione, durante l’Open day di Sienambiente che si terrà a ottobre.