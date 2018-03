L’insegnamento riconosciuto tra le 5 migliori esperienze di didattica sul tema in Italia

All’Università di Siena parte il nuovo corso di “Sostenibilità”, aperto a tutti

Tra i protagonisti tre firme del think tank di greenreport: Simone Borghesi, Massimiliano Montini e Federico Maria Pulselli

[16 marzo 2018]

L’Università di Siena apre l’Ateneo a tutti – studenti ed esterni – per il nuovo corso di Sostenibilità, innovativo insegnamento transdisciplinare che si occupa di fornire delle solide basi introduttive a un tema tanto complesso quanto attuale. Arrivato alla quinta edizione, il corso ha già mietuto importati successi: è stato infatti selezionato tra le cinque migliori esperienze di didattica sulla sostenibilità in Italia dalla Rus – Rete delle università per lo sviluppo sostenibile.

Assolutamente innovativo nel sistema universitario italiano, l’insegnamento, strutturato in 24 lezioni, è organizzato secondo un approccio transdisciplinare che attraversa aspetti ambientali, economici, giuridici, energetici, urbanistici, sociologici. Tra i docenti protagonisti spiccano tre firme del think tank di greenreport: l’economista Simone Borghesi, che terrà la lezione I fondamenti economici della sostenibilità; il giurista Massimiliano Montini, con la sua I fondamenti giuridici della sostenibilità, e il chimico ambientale Federico Maria Pulselli con I fondamenti biofisici della sostenibilità.

L’insegnamento si inserisce nell’ambito del crescente impegno dell’Ateneo sui temi della sostenibilità, anche in relazione all’importante ruolo assunto all’interno del progetto dell’Onu Sustainable Development Solutions Network: il docente responsabile del corso è Simone Bastianoni, co-direttore del gruppo di Ecodinamica fondato da Enzo Tiezzi all’Università di Siena.

Le lezioni si terranno tutti i venerdì – a partire da oggi – dalle ore 14 alle ore 18 secondo il calendario didattico di Ateneo, presso l’Aula Magna del Complesso Didattico di Pian dei Mantellini, 44.

Tutte le informazioni relative al corso (eventuali spostamenti di aula, annullamenti delle lezioni, giorni e modalità d’esame) saranno comunicati preventivamente durante le lezioni e periodicamente riportate su questa pagina. La mail di riferimento del corso è: corsosostenibilita@unisi.it.