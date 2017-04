Onu, la lotta globale ai rifiuti marini riparte da Bali

L’Unep ha lanciato la campagna mondiale #CleanSeas per eliminare le microplastiche nei cosmetici e l'eccessivo utilizzo della plastica usa e getta entro il 2022

[4 aprile 2017]

Durante l’Economist World Ocean Summit, che si è tenuto a Bali a fine febbraio 2017, l’United Nations environment programme (Unep) ha lanciato la campagna mondiale #CleanSeas per eliminare le principali fonti di rifiuti marini: le microplastiche nei cosmetici e l’eccessivo utilizzo della plastica usa e getta entro il 2022.

Ogni anno, infatti, più di 8 milioni di tonnellate di plastica finiscono negli oceani, danneggiando la fauna marina, la pesca e il turismo con un costo di almeno 8 miliardi di dollari in danni agli ecosistemi marini.

Secondo alcune stime, al tasso attuale con cui stiamo riversando oggetti come bottiglie di plastica, borse e tazze dopo un singolo uso, entro il 2050 negli oceani ci sarà più plastica che pesce e il 99% degli uccelli marini avrà ingerito plastica.

La campagna esorta i governi ad introdurre politiche di riduzione della plastica e si rivolge alle industrie perché riducano al minimo gli imballaggi in plastica e affinché riprogettino i prodotti che ne fanno uso; infine vuole indurre i consumatori a cambiare le abitudini sull’“usa e getta”.

Nel corso dell’anno #CleanSeas annuncerà le misure attuate da parte dei paesi e delle imprese per eliminare le microplastiche dai prodotti per la cura personale, oppure il divieto o le tasse imposte sulle borse monouso, e così via.

Dieci paesi hanno già aderito alla campagna attraverso progetti molto ambiziosi che mirano ad invertire il trend globale; per esempio, l’Indonesia si è impegnata a tagliare i suoi rifiuti marini del 70 % entro il 2025, l’Uruguay tasserà i sacchetti di plastica monouso entro la fine dell’anno e il Costa Rica prenderà misure per ridurre drasticamente la plastica monouso attraverso una migliore gestione dei rifiuti e campagne di informazione. Oltre a questi paesi hanno aderito alla campagna: Belgio, Francia, Grenada, Norvegia, Panama, Santa Lucia e Sierra Leone.

Intanto il colosso informatico Dell Computer ha annunciato che per l’imballaggio dei propri prodotti userà plastica riciclata proveniente dalle raccolte al largo del mare di Haiti.

di Arpat