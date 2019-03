Perché tutti noi siamo Greta? Rispondono i giovani studenti di “Fridays For Future” Siena

Il movimento scenderà in Piazza del Campo il 15 marzo per aderire alla Marcia globale per il clima

[12 Marzo 2019]

di

Giulia Goffetti

La prima domanda da farsi è ‘Chi è Greta?’ Greta Thunberg è una giovane ragazza svedese di 16 anni che, a partire da agosto 2018, sciopera tutti i venerdì davanti al Parlamento svedese con lo scopo di richiedere al proprio governo misure più rigide e tempestive per contrastare il cambiamento climatico. Il gesto di Greta deriva dalla profonda consapevolezza di avere poco tempo a disposizione per contrastare gli effetti negativi causati dall’aumento della temperatura del globo.

Nel giro di pochi mesi, la protesta solitaria di Greta è diventata globale. Dall’Australia, agli Stati Uniti, fino agli Stati Membri dell’Unione Europea, molti studenti e molte studentesse hanno cominciato a supportare la giovane attivista arrivando a costituire un movimento internazionale chiamato Fridays For Future – che letteralmente significa ‘Venerdì per il Futuro’.

La seconda domanda da porsi è ‘Quali sono gli obiettivi del movimento?’ I vari gruppi di Fridays For Future richiedono una maggiore attenzione dei Governi e dei decisori politici nei confronti delle sfide climatiche ed ambientali. Vorrebbero che temi come la riduzione delle emissioni, la transizione energetica verso fonti rinnovabili, e un sistema di trasporto più sostenibile fossero considerati obiettivi prioritari ed inseriti nelle agende politiche nazionali.

Il movimento si basa sul principio di equità intergenerazionale, ovvero mira a garantire pari opportunità di sviluppo e di futuro alle generazioni che verranno. Le risorse ed i servizi che derivano dagli ecosistemi e che per noi sono fondamentali (come una buona qualità dell’aria o l’acqua pulita e potabile) si stanno deteriorando a causa di una mancata cura dell’ambiente, tutelarli significa tutelare il nostro futuro.

Al riparo da qualsiasi richiesta particolarista, il movimento di Fridays For Future nasce dal basso e rivendica diritti collettivi di natura globale che non possono prescindere dall’ambiente.

Durante il meet-up dell’8 marzo in Piazza del Campo alcuni ragazzi di Fridays For Future Siena hanno spiegato perché aderiscono al movimento. Alla domanda ‘Perché tutti noi siamo Greta?’ Samantha Gherbassi ha risposto che «Greta è una ragazza di sedici anni come tante altre e, come tutte le ragazze di sedici anni, ha aspettative e speranze per il futuro. Viene dalla Svezia, un Paese dal benessere economico invidiabile e spesso considerato un modello di sviluppo sostenibile. La Svezia avrebbe tutti i mezzi per adottare politiche per contrastare il cambiamento climatico, ciò nonostante non si attiva in questa direzione. Greta si è resa conto che i fatti e le azioni politiche del Governo del suo Paese sono ben distanti dalle parole. Se non cominciamo ad agire, Greta,così come tutti noi,si ritroverà a fare i conti nel futuro con le conseguenze delle scelte sbagliate di oggi. Greta è riuscita a farsi ascoltare attraverso tre potentissimi mezzi: la sua voce, la sua testa e i social media. È riuscita a far capire che quando l’importanza di un messaggio è così forte non si è mai né troppo piccoli, né troppo pochi per trasmetterlo».

Seguendo l’esempio di Greta, i ragazzi di Fridays For Future scenderanno in Piazza del Campo il 15 Marzo con una manifestazione chiamata ‘Marcia globale per il clima’. La manifestazione sarà aperta a tutti: l’intento è quello di sensibilizzare e di educare ai temi ambientali tutti i cittadini, dai più piccoli ai più grandi.

Per questo motivo, dopo una breve marcia, dalle 11:00 alle 13:00 è prevista una serie di interventi di alcuni docenti dell’Università di Siena e delle associazioni che appoggiano l’iniziativa. Dalle 14:00 alle 18:00 per tutti gli interessati, l’evento si sposterà a Pian dei Mantellini n. 44 per l’inaugurazione della nuova edizione del Corso di Sostenibilità.