Piano strade, per la Provincia di Grosseto 4,33 milioni di euro di risorse geotermiche

Si tratta di 700mila per frane sulla Sp 160 Amiatina; 2 milioni e 200mila per la variante in località Casalino sulla Sp 64 Cipressino; 600mila per la Sp 24 Fronzina nel Comune di Roccalbegna per interventi di rifacimento di circa 10 km di piano viario; 830mila per la Sp 5 Galleraie nel Comune di Montieri per la messa in sicurezza di movimenti franosi

[26 Settembre 2019]

di

Luca Aterini

La Provincia di Grosseto ha varato un piano da oltre 7 milioni di euro per nel Triennale delle opere pubbliche, individuando risorse da destinare alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei 1833 chilometri di rete viaria del territorio: un contesto nel quale un importante arriva anche dalle risorse geotermiche, ovvero quelle messe a disposizione degli enti locali interessati dalle attività geotermiche da Enel secondo quanto previsto nell’Accordo generale sulla geotermia stipulato a livello regionale.

Dopo il 2018, che ha visto un impegno nelle manutenzioni ordinarie di 3milioni e 766mila euro, nell’anno in corso – come spiegano dalla Provincia – si è riconfermato lo stesso importo da destinare equamente alla manutenzione della aree nord e sud in cui è suddiviso il territorio provinciale. Gli interventi da programmare nel prossimo triennio, secondo esigenze tecniche elencate su una scala di tre livelli di priorità, hanno come fine quello di rendere le strade percorribili in tutta sicurezza e con un elevato grado di manutenzione. Nel 2019 gli interventi hanno visto incrementare di circa il 61% gli investimenti sulle infrastrutture rispetto all’anno precedente: dai 4 milioni 500mila euro nell’anno in corso si potranno investire oltre 7milioni e 275mila euro.

«Da oggi – commenta il presidente della Provincia, Antonfrancesco Vivarelli Colonna – iniziamo un piano programmatico e razionale sugli interventi, la fattibilità e la cantierabilità delle progettazioni. Siamo riusciti ad ottimizzare le risorse, a mettere a regime finanziamenti provenienti da più soggetti».

Tra queste risorse spiccano appunto quelle geotermiche: come dettagliano dalla Provincia infatti «a tutto si aggiungono gli interventi finanziati con fondi per la aree geotermiche di 4milioni e 330mila euro così suddivisi: 700mila per frane sulla Sp 160 Amiatina; 2 milioni e 200mila per la variante in località Casalino sulla Sp 64 Cipressino; 600mila per la Sp 24 Fronzina nel Comune di Roccalbegna per interventi di rifacimento di circa 10 km di piano viario; 830mila per la Sp 5 Galleraie nel Comune di Montieri per la messa in sicurezza di movimenti franosi».