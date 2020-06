Appuntamento online il 18 giugno alle 11

Pompe di calore geotermiche, fattore chiave per difendere clima e portafogli: un webinar spiega come

«Costituiscono la soluzione più conveniente nel quadro economico prefigurato dal nuovo ecobonus al 110% recentemente introdotto dal decreto Rilancio»

[15 Giugno 2020]

Mentre in Italia il mercato di settore ancora arranca, in Europa sono le pompe di calore geotermiche (Ground source heat pumps – Gshp) sono ormai più di 2 milioni: a differenza degli impianti “geotermoelettrici” che sfruttano temperature del sottosuolo ben superiori per produrre energia elettrica, le pompe di calore sono la porta d’ingresso più democratica che possa esistere per accedere al calore rinnovabile custodito sotto i nostri piedi. Possono rappresentare un fattore chiave nella transizione ecologica del Paese e portare risparmi significativi nelle tasche dei cittadini: per capire in che modo, un webinar di alto livello – co-organizzato tra gli altri dal Consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche e dal Laboratorio del Centro di eccellenza per la geotermia di Larderello (CoSviG – CegLab) – sarà accessibile gratuitamente giovedì 18 giugno alle ore 11 al link https://www.youtube.com/channel/UCe4NRrPcPrrsm4tN_aS_srw.

«Produrre energia elettrica da fonti rinnovabili non basta – spiegano gli organizzatori – perché la maggior parte del nostro consumo di fonti fossili dipende da come riscaldiamo gli edifici. Sebbene ancora poco diffuse in Italia, le pompe di calore geotermiche sono una tecnologia affidabile e in grado di contribuire in maniera sostanziale alla decarbonizzazione del settore heating and cooling, al quale sono dovuti più del 50% dei consumi energetici totali in Europa».

Durante il “Webinar PdC Geotermiche” sarà possibile approfondire anche i risparmi economici per il consumatore legati all’installazione delle pompe geotermiche, a maggior ragione oggi che questo tipo di impianti rientra all’interno del superbonus al 110% per l’efficientamento energetico approvato dal Governo. «I bassi costi di esercizio, la limitata manutenzione necessaria e l’indipendenza da qualsiasi oscillazione di mercato consentono – confermano gli organizzatori del webinar – un veloce recupero dei costi di investimento iniziale; costituiscono la soluzione più conveniente nel quadro economico prefigurato dal nuovo ecobonus al 110% recentemente introdotto dal decreto Rilancio. Si tratta di interventi con una elevata economicità sul lungo periodo, adatti ad essere realizzati in singole unità residenziali indipendenti ma soprattutto in strutture condominiali, in edifici pubblici e privati, in complessi di uffici, scuole, università, biblioteche, ecc».

Non si tratta di possibilità solo teoriche, ma già ben documentate: ecco dunque che nel webinar di giovedì 18 Giugno (e nei successivi) saranno presentati alcuni progetti realizzati nelle città italiane sul patrimonio edilizio esistente, in alcuni casi abbinati a veri e propri interventi di rigenerazione urbana. Il tutto con interventi di altissimo livello: oltre all’apporto di CoSviG e CegLab, il webinar è stato infatti organizzato con la collaborazione di Associazione energia ecologia economia (Eee), Associazione italiana per il riscaldamento urbano (Airu), Associazione nazionale impianti geotermici heat pumps (AnigHp), Consiglio nazionale dei geologi (Cng), Istituto di geoscienze e georisorse del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr – Igg) e Unione geotermica italiana (UGI), con contributi ed esperienze di Università Parthenope di Napoli, Università degli Studi di Pisa e Università degli Studi di Padova.

Di seguito il programma completo del webinar:

La transizione energetica e gli utilizzi dell’energia

Ing. Franco Donatini,

Docente di Impianti Geotermici all’Università di Pisa

e membro dell’Associazione Energia-Ecologia-Economia (EEE)

Impianti geotermici per la climatizzazione

Ing. Fabio Minchio,

membro dell’Associazione Nazionale Impianti Geotermia Heat Pumps (AnigHP)

Scambio termico con il sottosuolo

Dott.ssa Adele Manzella,

Presidente dell’Unione Geotermica Italiana (UGI)

e Primo ricercatore all’Istituto di Geoscienze e Georisorse (IGG) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)

Le Pompe di Calore geotermiche e la transizione energetica

Dott. Gabriele Ponzoni

Consigliere del Consiglio Nazionale dei Geologi

e Segretario Generale della Federazione Europea dei Geologi

Impianto di di climatizzazione nel chiostro dei Santi Marcellino e Festo (Napoli)

Impianto sperimentale in opere di fondazione della Stazione Metro Municipio, Napoli

Prof. Nicola Massarotti,

Docente di Fisica Tecnica presso l’Università Parthenope di Napoli

Intervento di rigenerazione urbana: il nuovo polo didattico della memoria-San Rossore 1938

Arch. Carla Caldani,

Area Edilizia e Impiantistica Settore Grandi Opere dell’Università di Pisa

Stato normativo e guida agli incentivi

Dott.ssa Melania Melani,

Geologo del Consorzio per lo Sviluppo della Geotermia (COSVIG),

Settore CEGLab – Laboratorio del centro di Eccellenza per la Geotermia di Larderello

Benefici e possibilità di sviluppo delle PdC geotermiche

Ing.Riccardo Corsi,

Vicepresidente dell’Unione Geotermica Italiana

Saluti, Riferimenti, Organizzazione, Contatti

Ing. Renato Papale

membro dell’Unione Geotermica Italiana (UGI), Commissione Informazione

L’evento è moderato dalla Dott.ssa Melania Melani

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’indirizzoe-mail webinargshp2020@gmail.com, indicando nell’oggetto “Webinar Geotermia”.