Premio Ue per turismo culturale e sostenibile, Ciuoffo: «La Toscana ha le carte in regola per giocarsi la vittoria»

«Non mi resta dunque che invitare i toscani a partecipare per portare in Europa quanto è stato fatto, per migliorarsi sempre di più»

[21 Marzo 2019]

L’European cultural tourism network in collaborazione con Europa nostra, l’European travel commission e NecsTour – la rete di Regioni europee per un turismo sostenibile e competitivo, di cui la Toscana è socio fondatore e ‘segretario’ dopo vari anni di presidenza – ha appena annunciato la nuova edizione del premio Destination of sustainable cultural tourism, che per il 2019 ha come tema ‘Cultura e patrimonio per un turismo responsabile, innovativo e sostenibile’.

Il riconoscimento è aperto alle destinazioni turistiche in tutta Europa, per dar loro l’opportunità di mettere in evidenza i risultati ottenuti verso lo sviluppo di un turismo culturale sostenibile. Sette le categorie selezionate: Patrimonio culturale immateriale; Servizi di interpretazione del patrimonio; Innovazione e digitalizzazione nello sviluppo e nella promozione del turismo culturale; Prodotti turistici tematici transnazionali, compresi gli itinerari culturali; Patrimonio culinario e turismo gastronomico; Contributi delle industrie culturali e creative al turismo; Azioni durante l’Anno europeo dei beni culturali.

«Viste le premesse – commenta l’assessore regionale al Turismo Stefano Ciuoffo – la Toscana ha le carte in regola per giocarsi a livello europeo la vittoria: ci sono tantissime esperienze che ho toccato con mano in questi anni e che rappresentano buone pratiche di un turismo sostenibile e innovativo nelle proposte e nelle capacità di accoglienza. Non mi resta dunque che invitare i toscani a partecipare per portare in Europa quanto è stato fatto per migliorarsi sempre di più».

Le domande possono essere presentate entro il 1° luglio 2019, mentre vincitori del 2019 saranno annunciati durante la cerimonia di premiazione in occasione della 12esima Conferenza internazionale per il turismo culturale in Europa, organizzata da ETCN dal 24 al 26 ottobre prossimi a Granada, in Spagna.

Tutte le informazioni su www.culturaltourism-network.eu/award-2019.html