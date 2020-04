Primo Maggio: Plus jamais ça! 25 sindacati e associazioni sociali e ambientaliste francesi chiedono di preparare “il giorno dopo”

Ricostruire insieme un futuro ecologico, femminista e sociale, rompendo con le politiche attuali e col disordine neoliberista

[30 Aprile 2020]

Di fronte alla “crisi del coronavirus” 25 organizzazioni sindacali, sociali e ambientaliste francesi – ActionAid France, Action Non-Violente COP21, Alternatiba, Attac France, CCFD-Terre solidaire, CGT, Confédération paysanne, DAL – Droit au Logement, FIDL – Le syndicat lycéen, FSU, Fondation Copernic, Greenpeace France, Le Mouvement, Les Amis de la Terre France, MAN, MNL, Notre affaire à tous, Oxfam France, Reclaim Finance, Syndicat de la Magistrature, Syndicat des Avocats de France, UNEF, Union syndicale Solidaires, UNL, Youth For Climate France. 350.org France – hanno chiesto di «Mobilitarsi per il primo maggio. Sui social network, alle finestre e balconi difendiamo insieme un futuro ecologico, sociale femminista e democratico!», Cantando “Bella Ciao”.

In un comunicato congiunto si legge: «Le nostre organizzazioni chiamano a partecipare alle mobilitazioni sindacali per dare al Primo Maggio 2020, giornata internazionale della lotta delle lavoratrici e dei lavoratori, un’eco particolare nel contesto della crisi sanitaria. La pandemia che si spande in tutto il mondo rivela in maniera tragica la deregulation del capitalismo neoliberista e produttivista, così come i mal funzionamenti dell’attuale governance mondiale.La situazione necessita di affrontare insieme le emergenze ecologiche, sociali e democratiche. Gli imperativi della salute pubblica verranno prima di tutti in questo Primo Maggo. Le nostre oerganizzazioni chiedono di manifestare la solidarietà con i lavoratori e le lavoratrici, in Francia e in tutti i Paesi, le cui attività continuano, spesso senza nemmeno il materiale protettivo necessario. Solidarietà anche con gli “invisibili” che la crisi ha però rivelato come indispensabili, così come con i precari e i “senza”, la cui situazione si è drammaticamente aggravata durante la crisi».

Un appello che è stato preceduto dalla tribuna comune “Mai più questo! Prepariamo il giorno dopo”, – pubblicato già il 27 marzo su franceinfo – dalla quale è emerso un impegnativo e radicale documento diramato da 18 leader delle stesse organizzazioni che chiedono alla società civile francese di prepararsi a chiedere dei profondi cambiamenti politici e di cogliere l’opportunità storica per rimettere completamente in discussione il sistema in Francia e nel mondo. Le organizzazioni hanno lanciato un appello «a tutte le forze progressiste e umanistiche […] per ricostruire insieme un futuro, ecologico, femminista e sociale, rompendo con le politiche perseguite fino ad allora e il disordine neoliberista» che è stato accolto da altri e che domani sarà al centro del Primo Maggio francese. Ecco il testo integrale:

“Plus jamais ça! Préparons le jour d’après” .

Mettendo la guida delle nostre società nelle mani delle forze economiche, il neoliberismo ha sempre più ridotto la capacità dei nostri Stati di rispondere a crisi come quella del Covid. La crisi del coronavirus che colpisce l’intero pianeta rivela le profonde carenze delle politiche neoliberiste. E’ una scintilla in un barile di polvere che era pronto ad esplodere. Emmanuel Macron, nei suoi ultimi discorsi, chiede “decisioni di rottura” e di porre “dei servizi (…) al di fuori delle leggi del mercato“. Le nostre organizzazioni, consapevoli dell’emergenza sociale ed ecologica e hanno dato l’allarme da anni, non aspettano discorsi ma cambiamenti profondi nelle politiche, per soddisfare bisogni immediati e darci l’opportunità storica di rimettere completamente in discussione il sistema, in Francia e nel mondo.

Da ora in poi, tutte le misure necessarie per proteggere la salute delle popolazioni e quella del personale sanitario e di cura, tra il quale c’è una grande maggioranza di donne, devono essere attuate e questo deve largamente prevalere sulle considerazioni economiche. Si tratta di compensare, urgentemente, il continuo declino, per troppi anni, delle risorse destinate a tutti i centri sanitari, compresi gli ospedali pubblici e le case di cura. Disporre delle attrezzature, i letti e il personale che mancano: la riapertura dei posti letto, la riqualificazione dei salari e ingenti assunzioni, fornitura di equipaggiamenti e test di protezione efficaci, acquisto delle attrezzature necessarie, requisizione di istituti medici privati ​​e società che sono in grado di produrre beni essenziali per la salute, la cancellazione dei debiti ospedalieri per ripristinare il loro spazio di manovra in bilancio… Per frenare la pandemia, il mondo del lavoro deve essere mobilitato solo per la produzione di beni e servizi che soddisfino i bisogni essenziali di la popolazione, gli altri devono essere fermati senza indugio. È necessario garantire la tutela della salute e della sicurezza del personale e rispettare il diritto di recesso dei dipendenti.

Sono necessarie misure in nome della giustizia sociale.

La risposta finanziaria dello Stato deve essere per prima rivolta a tutti i dipendenti che ne hanno bisogno, qualunque sia il settore di attività, e discussa con i sindacati e i/le rappresentanti del personale, piuttosto che gonfiare i salari dei dirigenti o servire interessi sparticolarii. Per evitare una crisi sociale molto grave che colpirebbe duramente i disoccupati, tutti i licenziamenti devono essere vietati durante il periodo. Le politiche neoliberiste hanno notevolmente indebolito i diritti sociali e il governo non deve approfittare di questa crisi per andare ancora oltre, così come fa temere il testo della loi d’urgence sanitaire.

A seconda che si sia più o meno poveri, già malati o meno, più o meno vecchi, le condizioni di confinamento, i rischi di contagio, la possibilità di essere ben curati non sono le stesse. Sono pertanto necessarie misure supplementari in nome della giustizia sociale: requisizioni di alloggi vacanti per i senzatetto e per i male alloggiati, compresi i richiedenti asilo in attesa di risposta, il pieno ripristino dell’assistenza abitativa, la moratoria per i poveri sulle bollette non pagate dell’energia, dell’acqua, del telefono e di Internet. Delle risorse di emergenza devono essere liberate per proteggere donne e bambini vittime di violenza domestica.

Le risorse messe a disposizione dal governo per aiutare le imprese devono essere dirette prioritariamente alle imprese realmente in difficoltà e in particolare ai lavoratori autonomi, agli imprenditori autonomi, alle piccole imprese e alle PMI, i cui patrimoni sono i più bassi. E per evitare che i dipendenti siano la variabile di aggiustamento, il pagamento dei dividendi e il riacquisto di azioni delle società, che hanno recentemente raggiunto livelli record, devono essere immediatamente sospesi e inquadrati a medio termine.

Delle misure forti possono consentire, prima che sia troppo tardi, di disarmare i mercati finanziari: controllo del capitale e divieto delle operazioni più speculative, imposte sulle transazioni finanziarie… Allo stesso modo, è necessario il controllo sociale delle banche, un inquadramento molto più rigoroso delle loro pratiche o addirittura una separazione delle loro attività di deposito e di affari.

Degli aiuti della BCE condizionati alla riconversione sociale ed ecologica

La Banca centrale europea (BCE) ha annunciato un’ulteriore iniezione di 750 miliardi di euro nei mercati finanziari. Che rischia di essere nuovamente inefficace. La BCE e le banche pubbliche devono prestare direttamente e ora agli Stati e ai governi locali per finanziare i loro deficit, applicando tassi di interesse attuali vicini allo zero, che limiteranno la speculazione sui debiti pubblici. Questi aumenteranno drasticamente in seguito alla “crisi del coronavirus”. Non dovrebbero essere la fonte di speculazioni sui mercati finanziari e sulle future politiche di austerità fiscale, come è avvenuto dopo il 2008.

È necessaria una reale revisione delle norme fiscali internazionali al fine di combattere efficacemente l’evasione fiscale e i più ricchi dovranno contribuire di più, attraverso un’imposta sul patrimonio e sul reddito, ambiziosa e progressiva.

Attraverso questi massicci interventi nell’economia, ci viene data l’occasione di riorientare in profondità i sistemi produttivi, agricoli, industriali e dei servizi, per renderli socialmente più giusti, in grado di soddisfare le esigenze essenziali delle popolazioni e basati su ripristino dei grandi equilibri ecologici. La Banca centrale e gli aiuti alle imprese devono essere subordinati alla loro riqualificazione sociale ed ecologica: mantenimento del lavoro, riduzione dei differenziali salariali, attuazione di un piano vincolante per conformarsi agli accordi di Parigi… quello che è in gioco non è il rilancio di un’economia profondamente insostenibile. Questo comporta il sostegno agli investimenti e la massiccia creazione di posti di lavoro nella transizione ecologica ed energetica, di disinvestire dalle attività più inquinanti e climatiche, di operare una vasta condivisione di ricchezza e di attuare politiche di formazione e riqualificazione professionale molto più ambiziose per impedire che i lavoratori e le popolazioni precarie ne paghino il prezzo. Allo stesso modo, sarà necessario riorientare un massiccio sostegno finanziario verso i servizi pubblici, la cui crisi da coronavirus rivela crudelmente il loro stato disastroso: sanità pubblica, istruzione e ricerca pubblica, servizi per le persone con disabilità, ecc.

Rilocalizzazione della produzione

La “crisi del coronavirus” rivela la nostra vulnerabilità di fronte alle catene di produzione globalizzate e al commercio internazionale just-in-time, che ci impedisce di avere beni essenziali in caso di shock: mascherine, medicine essenziali, ecc. Crisi come questa accadranno di nuovo. La rilocalizzazione delle attività nell’industria, nell’agricoltura e nei servizi dovrebbe consentire di stabilire una migliore autonomia di fronte ai mercati internazionali, riprendere il controllo sui modi di produzione e avviare una transizione ecologica e sociale delle attività.

La rilocalizzazione non è sinonimo di ritiro in sé stessi e di nazionalismo egoistico. Abbiamo bisogno di una regolamentazione internazionale basata sulla cooperazione e sulla risposta alla crisi ecologica, nel quadro di organismi multilaterali e democratici, che rompa con la globalizzazione neoliberista e i tentativi egemonici degli Stati più potenti. Da questo punto di vista, la “crisi del coronavirus” rivela fino a che punto la solidarietà e la cooperazione internazionali sono fallite: i Paesi europei non sono stati in grado di condurre una strategia comune di fronte alla pandemia. All’interno dell’Unione Europea, a questo scopo, deve essere messo in campo un budget europeo molto più grande di quello annunciato, per aiutare le regioni più colpite sul suo territorio come altrove nel mondo, in Paesi i cui sistemi sanitari sono il più vulnerabile, soprattutto in Africa.

Pur rispettando il più rigorosamente possibile le misure di confinamento, le mobilitazioni dei cittadini devono ora dispiegare delle solidarietà locali con i/le più colpiti/e, prevenire la tentazione di questo governo di imporre misure di regressione sociale e spingere i poteri pubblici a dare una risposta democratica, sociale ed ecologica alla crisi.

Mai più questo! Quando la fine della pandemia lo consentirà, diamoci appuntamenti per reinvestire nei luoghi pubblici e costruire il nostro “giorno dopo”. Facciamo appello a tutte le forze progressiste e umaniste, e più in generale a tutta la società, per ricostruire insieme un futuro, ecologico, femminista e sociale, rompendo con le politiche perseguite fino ad ora e con il disordine neoliberista.

Khaled Gaiji, presidente degli Amis de la Terre France

Aurélie Trouvé, portavoce d’Attac France

Philippe Martinez, segretario generale della CGT

Nicolas Girod, portavoce della Confédération paysanne

Benoit Teste, segretario generale della FSU

Jean-François Julliard, direttore generale di Greenpeace France

Cécile Duflot, direttrice generale di Oxfam France

Eric Beynel, portavoce dell’Union syndicale Solidaires

Clémence Dubois, responsabile France de 350.org

Pauline Boyer, portavoce d’i Action Non-Violente COP21

Léa Vavasseur, portavoce di Alternatiba

Sylvie Bukhari-de Pontual, presidente di CCFD-Terre Solidaire

Jean-Baptiste Eyraud, portavoce di Droit au Logement

Lisa Badet, vice-presidente della FIDL, Le syndicat lycéen

Jeanette Habel, co-presidente della Fondation Copernic

Katia Dubreuil, presidente del Syndicat de la magistrature

Mélanie Luce, presidente dell’UNEF

Héloïse Moreau, presidente dell’UNL