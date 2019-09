I risultati dell’indagine di customer satisfaction sui servizi di Sei Toscana

Pulizia delle spiagge, alta soddisfazione per i cittadini della Toscana meridionale

Ma il 40% degli intervistati chiede di aumentare il numero di bidoncini per la raccolta differenziata presenti sul litorale

[20 Settembre 2019]

Quasi 600 tra turisti e residenti frequentatori delle spiagge della Toscana meridionale – per la precisione in 7 Comuni, Castagneto Carducci, Castiglione della Pescaia, Follonica, Grosseto, Piombino, San Vincenzo e Scarlino – sono stati intervistati per sapere se sono soddisfatti o meno dei servizi di pulizia effettuati da Sei Toscana, e per individuare i profili che necessitano di miglioramenti.

L’indagine, realizzata nel mese di agosto e nella prima settimana di settembre, ha messo in luce una soddisfazione alta (3,4 punti su un massimo di 4) dei frequentatori delle spiagge in cui si svolge il servizio di pulizia gestito da Sei Toscana, dato che risulta ancor più significativo in quanto circa l’80% dei presenti si è dichiarato frequentatore abituale. La qualità del servizio è ulteriormente migliorata rispetto all’anno scorso per un terzo degli intervistati. Gli intervistati hanno inoltre dato indicazioni precise sulla tipologia di rifiuti maggiormente rilevati sulle spiagge, che si concentrano per lo più nei mozziconi di sigarette, plastica e carta. Tra i miglioramenti richiesti, per il 40% degli intervistati, quello di aumentare il numero di bidoncini per la raccolta differenziata presenti sul litorale.

«Per chi la utilizza abitualmente, la spiaggia diventa una sorta di “pezzo di casa” di cui si ha cura – commenta il direttore generale di Sei Toscana, Alfredo Rosini – infatti le risposte degli intervistati hanno messo in luce una reale attenzione all’arenile e al suo contesto. In molti hanno partecipato volentieri all’indagine dando anche suggerimenti e facendo proposte. Dare voce al cittadino fa crescere la sua comprensione del servizio realizzato e lo rende più consapevole e disposto ad una relazione positiva con l’azienda e le amministrazioni locali».

Sei Toscana ha già inviato alle Amministrazioni comunali coinvolte l’indagine e promuoverà per la prossima stagione estiva le azioni migliorative richieste.