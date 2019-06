Quale formazione per la crescita dei green jobs?

Si conclude a Bologna il progetto Erasmus + “Green Education for Active Talents”, con una conferenza internazionale aperta al pubblico

[14 Giugno 2019]

Secondo il rapporto GreenItaly 2018, il nono elaborato da Fondazione Symbola e Unioncamere – partendo da una analisi dei microdati Istat sulle forze di lavoro – per mettere a fuoco dimensioni e caratteristiche dell’economia verde nazionale, in Italia il numero dei green jobs è arrivato a sfiorare i 3 milioni di unità (2.998,6 mila), corrispondenti al 13% dell’occupazione complessiva nazionale. Si tratta di numeri ragguardevoli, ma l’obiettivo è quello di farli crescere velocemente. La Fondazione per lo sviluppo sostenibile guidata dall’ex ministro dell’Ambiente Edo Ronchi stima che potrebbero crearsi almeno 800mila nuovi posti di lavoro entro il 2025, a patto di poter contare su politiche di sostegno adeguate.

Da questo punto di vista il ruolo di un’adeguata formazione rimane imprescindibile: una preziosa occasione per fare il punto della situazione arriva dalla conferenza internazionale GrEAT, che si terrà a Bologna il prossimo 19 giugno. L’appuntamento è l’evento conclusivo del progetto Erasmus+ “Green Education for Active Talents”, che ha coinvolto sei partner da quattro paesi, con la finalità di orientare degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado alle opportunità di lavoro e carriera offerte dal settore della green economy.

La prima sessione della conferenza sarà dedicata alla presentazione degli output e risultati di progetto e a come questi possano essere inseriti in un più ampio contesto educativo, coinvolgendo studenti, docenti, università e soggetti del mondo dell’educazione; non mancherà l’occasione di approfondire anche i temi dell’educazione alla green economy in ambito universitario grazie all’intervento dell’economista ambientale Massimiliano Mazzanti, storica firma del think tank di greenreport, Ecoquadro.

La seconda sessione, aperta da un key speech di Andrea Segrè, sarà l’occasione per un gruppo eterogeneo di attori territoriali di discutere dell’impatto dei green jobs sulla società, anche considerando il ruolo (attivo e potenziale) delle scuole nel promuovere carriere verdi e al contempo rafforzare e rendere più efficaci le relazioni tra il sistema educativo e altri stakeholder socioeconomici.

Per maggiori info: http://www.greatgreenjobs.eu/it/conferenza-internazionale-italia-2019/