Quale piano industriale per Rimateria? La lettera aperta al sindaco di Piombino

«I numeri non sono né di destra e neppure di sinistra e nessun politico può modificare la matematica, neppure interpretando la “volontà popolare”»

[9 Dicembre 2019]

Caro sindaco, qualche settimana fa le abbiamo posto una domanda fondamentale sul tema della discarica: Qual è il suo piano B, quale piano industriale ha in mente per l’azienda Rimateria?

Lei non ci ha risposto e continua a ripetere ossessivamente che non vuole ampliamenti della discarica, anche di un solo metro cubo, per rispettare la volontà popolare.

Per questo vota contro un piano industriale proposto nell’assemblea dei soci di ASIU.

Quello che non vuole è chiaro, chiarisca quello che vuole, e torniamo a domandare: quali sono le sue proposte? Crediamo che per superare tutte le difficoltà debba esserci un progetto complessivo di risanamento dell’area industriale, o almeno un’idea complessiva dei volumi in gioco e della loro destinazione, ma ci accontenteremo di sapere quale destino è riservato all’azienda Rimateria. Quale piano industriale?

Deve essere chiaro che un piano è comprensivo, anzi fondato sui numeri e questi numeri devono dimostrare che il piano sta in piedi, che non è fondato sulle nuvole. Sa, i numeri non sono né di destra e neppure di sinistra e nessun politico può modificare la matematica, neppure interpretando la “volontà popolare”.

Quindi chiarisca quale debba essere il destino di Rimateria, quale ruolo, utilità sociale debba avere, attraverso quali strumenti e quale progetto economico.

Altrimenti dica chiaro e tondo che questa azienda deve fallire, deve chiudere. Si prenda la responsabilità delle sue azioni e spieghi allora quale altro soggetto e con quali soldi deve mettere in sicurezza le discariche per far cessare il cattivo odore, immediatamente attivarsi per prelevare il percolato e bonificare la Li53. Inoltre, ci spieghi quale destino riserverebbe ai 46 lavoratori che perderebbero il posto di lavoro?

Risponda caro sindaco. Se non vuole rispondere a noi dell’associazione A Sinistra, risponda a chi ha riposto la fiducia in lei e lo ha votato, sia chiaro. Se sceglie la chiusura della discarica, racconti che vuole far fallire due aziende ASIU e Rimateria e poi spieghi come fare per far tornare il bilancio del proprio Comune.

di associazione A Sinistra