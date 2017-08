A quasi un anno dal terremoto del Centro Italia, i numeri del sisma e dell’arte salvata

A Festambiente le storie di cittadinanza attiva e impegno sociale

[7 agosto 2017]

«Oltre 70mila scosse con una media di 240 scosse al giorno. Quattro regioni (Abruzzo, Umbria, Marche e Lazio) e 140 comuni colpiti dal sisma che dal 24 agosto ha fatto tremare a più riprese il Centro Italia, lasciando dietro di sé distruzione, morte, macerie, danni ingenti al patrimonio urbanistico e a quello storico artistico, costringendo le persone ad abbandonare i propri luoghi. Ad oggi sono 299 le vittime del terremoto, 200mila gli immobili lesionati o inagibili e solo nelle Marche si contano ben 87 comuni danneggiati dal terremoto». Sono i principali numeri del sisma del Centro Italia che Legambiente ha raccolto, elaborato e presentato a a Festambiente, in programma fino al 15 agosto Rispescia (Gr), ai quali si aggiungono quelli del volontariato e dell’arte salvata grazie anche al Gruppo protezione civile Legambiente beni culturali Marche che, in questi mesi, ha dato e continua a dare un prezioso contributo nel recuperare e mettere in sicurezza i beni artistici e culturali delle terre marchigiane. Legambiente riassume: «In particolare i volontari sono stati impegnati per oltre 3mila e 600 ore di servizio, hanno realizzato 88 interventi e recuperato 3613 beni culturali, di questi 3056 di proprietà diocesana e 555 di proprietà comunale. Tra i tanti comuni dove i volontari sono intervenuti ci sono: Caldarola, Camerino, Treia, Visso, Ussita, Castelsantangelo Sul Nera e Cessapalombo«.

I dati aggiornati al 14 luglio presentati oggi, oltre a tracciare un primo bilancio complessivo a quasi un anno dal terremoto, aprono le due mostre fotografiche realizzate dall’associazione ambientalista e inaugurate a Festambiente, che ci riportano nei luoghi del sisma e che raccontano, scatto dopo scatto, l’altro volto di questi luoghi legato alle persone, al patrimonio storico culturale, ai tanti volontari che stanno aiutando le popolazioni terremotate, e ai giovani imprenditori e produttori locali che stanno faticosamente cerando di tornare alla normalità riavviando le loro attività e ripartendo dai settori chiavi per queste terre, l’agricoltura e l’allevamento. Settori che danno come risultati eccellenti prodotti enogastronomici frutto di un lavoro secolare come ad esempio salumi e formaggi di qualità, legumi come la lenticchia di Castelluccio, l’unica lenticchia Igp d’Italia, la cicerchia e il farro dop di Monteleone, il pregiato tartufo nero della Valnerina, tra Scheggino e Norcia e lo zafferano di Cascia, l’oro giallo ingrediente principe di molte ricette italiane.

La presidente di Legambiente, Rossella Muroni, ha evidenziato che «La ricostruzione dei luoghi, che andrà fatta con cura e attenzione mantenendo quel legame forte e profondo con la storia e le radici di quei territori, può e deve essere accompagnata dalla rinascita di comunità solidali che devono essere sostenute nella loro volontà di ricominciare, da protagoniste in questi luoghi, rilanciando allo stesso tempo una nuova idea di sviluppo e benessere dell’Appennino centrale. In questo modo si può evitare lo spopolamento di queste aree, puntando allo stesso tempo sulla valorizzazione dei beni culturali, dei sentieri e dei parchi. Ed è questo il filo conduttore che lega le due mostre fotografiche che abbiamo realizzato e inaugurato a Festambiente, e che raccontano il contributo che vogliamo dare con i nostri volontari impegnati nelle aree del sisma e con la raccolta fondi La Rinascita ha il cuore giovane che si pone come obiettivo quello di ricostruire il tessuto produttivo di un territorio, lavorando su una nuova economia civile, ecologica e solidale».

La prima mostra fotografica dal titolo “La Carovana dell’arte salvata: agire insieme per ripartire” racconta il prezioso lavoro portato avanti dal Gruppo Protezione Civile Legambiente Beni Culturali Marche, specializzato proprio nella salvaguardia del patrimonio artistico che in questi mesi, sempre sotto la direzione della soprintendenza, ha svolto diversi interventi come il recupero, l’imballaggio e la messa in sicurezza delle opere. Le foto, scattate da Luca Marcantonelli e da Lucia Paciaroni, ritraggono proprio i volontari impegnati nel mettere in sicurezza quadri, tele, oggetti sacri recuperati all’interno di chiese, musei, archivi marchigiani.

Francesca Pulcini, presidente di Legambiente Marche, spiega: «Per quanto riguarda il futuro delle opere d’arte nelle aree terremotate è urgente uscire dall’emergenza e passare alla fase successiva, cioè gestire e organizzare i depositi temporanei dove sono stati ricoverati i beni artistici-culturali subito dopo il recupero, ed avviare un lavoro di valorizzazione attraverso mostre diffuse e laboratori di restauro nelle zone più prossime ai luoghi di origine, per rinsaldare il sentimento di coesione di cui ha bisogno una comunità per ricominciare a pensare al futuro senza rischiare di disgregarsi. Attività di questo tipo, aperte anche alle scuole, ai restauratori, agli amanti dell’arte, alle università, ai centri di formazione e agli addetti ai lavori che dopo il sisma hanno perso l’impiego, aiuterebbero a creare occupazione e flusso turistico». La mostra inaugurata a Rispescia, dove resterà fino al 15 agosto, farà tappa poi tappa in altre comuni.

La seconda mostra fotografica dal titolo “La Rinascita ha il cuore giovane” raccoglie le storie di dodici giovani imprenditori locali di San Pellegrino di Norcia (Pg), Norcia, San Ginesio (MC) e delle frazioni di Amatrice (RI) e Arquata del Tronto (Ap) e di Caccamo di Serrapetrona (MC). Giovani che stanno guardando avanti anche grazie alla raccolta fondi “La Rinascita ha il cuore giovane” – promossa da Legambiente, Libera, Altromercato, Federparchi, Alleanza Cooperative Italiane Giovani, Alce Nero e Fondazione Symbola – che si pone come obiettivo quello di aiutare i giovani imprenditori e cooperative delle zone colpite dal sisma che hanno subito danni a strutture e produzioni accelerando il processo di rinascita di questi luoghi. Anche in questo caso le foto sono state scattate da Luca Marcantonelli e da Lucia Paciaroni. Agli scatti de “La Rinascita ha il cuore giovane”, si aggiunge quello che racconta in sintesi, in un breve pannello, gli obiettivi dell’Osservatorio nazionale per una ricostruzione di qualità, ubicato presso l’area del Cratere, a Muccia, creato da Legambiente e la Fillea Cgil, il principale sindacato delle costruzioni. Le prime priorità dell’Osservatorio sono: la ricostruzione delle scuole, la gestione delle macerie finalizzate al recupero e al riutilizzo, l’attenzione alla qualità e sicurezza del lavoro.

Ad esempio a Trisungo, una frazione di Arquata del Tronto (Ap), Federica Angelucci, 25 anni, ha riaperto la pizzeria storica di famiglia ‘Il Ponticello’ scegliendo una cucina tipica montana che rispetta la tradizione, con prodotti freschi e di prima qualità. I 5mila euro attribuiti dalla raccolta fondi le hanno permesso di rientrare nelle spese di riparazione della cappa del forno e della copertura del tetto, entrambi danneggiati dal sisma.

Tra le altre storie raccontate in questa mostra c’è poi quella di Alessia Brandimarte, 34 anni, titolare di un’azienda di allevamento di ovini con 92 capi, e gestisce un caseificio aziendale per la lavorazione del latte. Il sisma ha fatto crollare caseificio, stalla e fienile. Il contributo di 5mila euro è servito a coprire parte della spesa per riparare i danni, consentendo di riavviare le attività. Storie di futuro e speranza arrivano anche da Bagnolo, frazione di Amatrice (Ri) e da San Ginesio (Mc) dove due giovani imprenditori locali non si sono fatti fermare dal sisma. Ad Amatrice Valentina, 32 anni, figlia di Linda Salvati, dallo scorso anno ha cominciato a praticare l’apicoltura per passione con pochi mezzi, ma con la prospettiva di rilevare e ampliare l’azienda con laboratorio per la smielatura e il confezionamento del miele. Purtroppo la struttura dove voleva creare il laboratorio è stata danneggiata dal terremoto. Con la raccolta fondi ha acquistato delle attrezzature per la lavorazione del miele ed è ripartita con il suo sogno.

Infine dalla provincia di Macerata, arriva storia di Federica di Luca, titolare della Società agricola multifunzionale (che si compone di un’azienda agricola, una fattoria didattica, una fattoria sociale, un agrinido, un’agrinfanzia e un centro famiglie), ha 39 anni, mentre le educatrici coinvolte nella gestione dell’Agrinido hanno una età inferiore ai 35 anni. La struttura ha subito danni rilevanti per oltre il 70%. La raccolta fondi ha contribuito all’allestimento di una yurta all’esterno della struttura lesionata che oggi ospita l’Agrinido e numerosi eventi.