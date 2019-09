Realizzare la sostenibilità: le nuove politiche europee offrono un’opportunità unica

La nuova Commissione Ue, l’European Green Deal e l’Eea

[17 Settembre 2019]

Ursula von der Leyen, presidente eletta della Commissione europea, ha fissato le priorità politiche del suo team per i prossimi cinque anni. Un European Green Deal, che delinea un’azione più ambiziosa sulle crisi climatiche e della biodiversità, è al centro della sua agenda. Le politiche europee hanno affrontato da lungo tempo il degrado ambientale e i cambiamenti climatici, con un certo successo e alcuni fallimenti. Supportato da crescenti inviti all’azione da parte dell’opinione pubblica, questo nuovo termine politico – con la nuova Commissione europea e il Parlamento – offre un’opportunità unica per aumentare e accelerare una transizione verde e giusta per l’Europa.

Le crisi climatiche e della biodiversità richiedono un’azione urgente

Rispetto ad altre regioni, l’Europa ha un quadro legislativo consolidato con obiettivi politici a lungo termine e dati affidabili su un ampio numero di argomenti, dalle emissioni di gas e dalle aree protette alla qualità dell’aria e ai rifiuti urbani. L’European Environment Agency opera nell’ambito di questo quadro politico e di conoscenza. Il nostro mandato e il nostro network ci consentono di avere un ampio ambito geografico, di produrre valutazioni integrate e tematiche e di contribuire alle discussioni politiche sia a livello europeo che nazionale.

Le nostre valutazioni indicano progressi in alcune aree e tendenze preoccupanti (vedi Snapshot from the EEA per i punti salienti). Ad esempio, nella mitigazione dei cambiamenti climatici , gli Stati membri dell’Unione europea sono riusciti a ridurre le loro emissioni di gas serra e raggiungeranno gli obiettivi a breve termine. Tuttavia, gli obiettivi a lungo termine richiedono riduzioni maggiori a un ritmo significativamente più rapido.

Come possiamo aumentare e accelerare la riduzione delle emissioni e raggiungere la climate neutrality? Soprattutto quando alcuni settori, come i trasporti, lottano per ottenere una riduzione, soprattutto a causa della crescente domanda? Il cambiamento climatico ha e avrà un impatto crescente sull’Europa. Stiamo prendendo abbastanza misure per adattarci e prepararci?

Il degrado ambientale, compresa la perdita di biodiversità, continua nonostante i nostri maggiori sforzi. Le prospettive a lungo termine sono ancora più oscure. I sistemi di consumo e di produzione continuano a esercitare pressioni insostenibili sugli ecosistemi terrestri e acquatici in Europa e nel mondo. Uno dei risultati di questi sistemi – l’inquinamento- è un altro problema persistente. Diversi inquinanti vengono rilasciati e si accumulano nell’atmosfera, nell’acqua e nella terra, con potenziali impatti significativi sugli ecosistemi e sulla salute umana. Nonostante i notevoli miglioramenti della qualità dell’aria in Europa negli ultimi decenni, si stima che l’inquinamento atmosferico da solo causi ancora più di 400.000 morti premature ogni anno in Europa. Inoltre, alcuni gruppi sono più vulnerabili ai danni causati da tali impatti ambientali e climatici rispetto ad altri.

Tuttavia, l’Europa ha probabilmente l’insieme più completo di legislazione ambientale al mondo. Cos’altro dobbiamo fare per difendere la biodiversità, migliorare ulteriormente la qualità dell’aria e prevenire danni alla salute umana?

Gli europei sono pronti ad aumentare i livelli di ambizione

L’opinione pubblica europea chiede azioni sul cambiamento climatico e la sostenibilità. Migliaia di studenti, ai quali si sono aggiunti genitori e nonni, marciano in tutta Europa. Visto questo sostegno pubblico senza precedenti e l’entità dei compiti futuri, non sorprende che questi temi saranno al centro delle ambizioni politiche europee nei prossimi mesi e anni. La composizione del nuovo Parlamento europeo è un riflesso di queste richieste dell’opinione pubblica, così come l’agenda della Von der Leyen, A Union that strives for more, descrive le priorità politiche della prossima Commissione europea. La prima ambizione principale – un European Green Deal – stabilisce una serie di priorità, che sono direttamente e strettamente collegate al lavoro e alle conoscenze dell’European Environment Agency.

Nel corso degli anni, le valutazioni dell’Eea hanno attirato l’attenzione su questioni legate ai principali sistemi sociali, tra cui la mobilità, l’energia e, più recentemente, il cibo. Le politiche europee hanno anche rispecchiato questo approccio nei pacchetti legislativi, incluso clima ed energia . Abbiamo anche sottolineato la necessità di una transizione verso la sostenibilità e il ruolo della politica nel facilitare queste transizioni, che è anche sottolineato nell’agenda della von der Leyen.

Resta una domanda chiave: come possiamo tradurre tutti insieme i titoli delle politiche in realtà a livello europeo, nazionale o persino cittadino? Come realizziamo l’ European Green Deal?

Questo comporta certamente un ripensamento completo e una riprogettazione dei sistemi chiave: il modo in cui ci muoviamo, produciamo e utilizziamo energia, produciamo e consumiamo il nostro cibo … Ma le sfide che dobbiamo affrontare nel sistema della mobilità o dell’energia non sono le stesse che nel sistema alimentare. Negli ultimi anni, le energie rinnovabili sono diventate una componente chiave del sistema energetico, mentre il trasporto su strada si basa ancora sulla proprietà di auto private. La conoscenza dell’Eea evidenzia possibili punti di intervento relativi a ciascun sistema.

L’urgenza e l’ampiezza delle sfide future significano che non possiamo più rimandare di affrontare problemi difficili. Possamo già raccogliere i frutti maturi. Come possiamo produrre cibo senza danneggiare l’ambiente e sostenere le comunità rurali? Come possiamo realizzare una transizione giusta e garantire che le comunità non vengano lasciate indietro? Come possiamo spostare i fondi pubblici e privati ​​dalle attività che causano il degrado ambientale e i cambiamenti climatici verso quelle che promuovono la sostenibilità?

L’Europa è piena di molti buoni esempi di idee e politiche innovative. E’ tempo di aumentare e accelerare. Con livelli record di sostegno dell’opinione pubblica, siamo in un momento unico nel tempo e possiamo intraprendere le azioni decisive di cui abbiamo bisogno per mettere l’Europa sulla strada della sostenibilità. Per facilitare questa transizione, l’European Environment Agency continuerà a sostenere i policy makers e l’opinione pubblica fornendo le migliori conoscenze disponibili sulle questioni attuali ed emergenti.

di Hans Bruyninckx, direttore esecutivo European Environment Agency

Editoriale pubblicato nel numero di settembre 2019 dell’EEA Newsletter 03/2019