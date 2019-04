Revet, il riciclo della plastica in Toscana protagonista sulle reti Rai

Un viaggio alla scoperta del multimateriale toscano, dal primo scarico dei rifiuti fino al prodotto finito

Il macabro rinvenimento di una femmina di capodoglio a Porto Cervo, che è stata trovata morta con in pancia 22 chili in plastica, mostra chiaramente come i danni derivanti dalla cattiva gestione dei rifiuti stia già causando danni consistenti all’ecosistema, anche lungo le coste più in del turismo italiano. Eppure un’altra strada è (già) possibile, come mostra in Toscana l’esperienza di Revet, da oltre 30 anni protagonista dell’economia circolare e oggi protagonista all’avanguardia nel riciclo dei rifiuti in plastica. Una realtà che in questa settimana sbarcherà sulle reti Rai per un doppio appuntamento – dopo l’intervento su Canale 50 già marcato lo scorso venerdì all’interno della puntata “Il segno dei tempi”, con il responsabile della comunicazione Revet Diego Barsotti – il 3 e 6 aprile.

Nelle settimane scorse infatti due diverse troupe Rai hanno effettuato riprese all’interno dello stabilimento di Pontedera per raccontare il viaggio virtuoso che possono fare gli imballaggi di plastica quando vengono correttamente conferiti nella raccolta differenziata, a patto di avere subito dopo un’efficiente industria del riciclo come quella di Revet.

Mercoledi 3 aprile alle 10 infatti la filiera di riciclo del plasmix toscano sarà raccontata dalle telecamere di Mi Manda Rai 3, condotto da Salvo Sottile, attraverso l’intervista fatta dalla giornalista Giovanna Trapani al direttore generale di Revet Alessandro Canovai.

Sabato 6 aprile invece l’appuntamento è su Rai Uno: Revet e Revet Recycling saranno tra i protagonisti della puntata dedicata alla sostenibilità delle imprese pisane da parte di Linea Verde Life. In questo caso è stato il presidente di Revet, Livio Giannotti, ad accompagnare la conduttrice Chiara Giallonardo, alla scoperta del viaggio del multimateriale toscano, dal primo scarico, fino al prodotto finito che esce da Revet Recycling: il granulo ottenuto dal riciclo del plasmix con il quale è possibile realizzare qualsiasi oggetto di plastica stampato ad iniezione.