Rifiuti, cosa NON buttare per fare una buona raccolta differenziata del vetro

Piatti, tazzine o altri oggetti di ceramica, bicchieri o altri oggetti di cristallo, contenitori in pyrex, specchi e lampadine: vanno tutti nell’indifferenziata

[8 Gennaio 2020]

Nel corso del 2018 (quando si fermano gli ultimi dati disponibili) la raccolta differenziata degli imballaggi di vetro ha segnato in Italia un +8,4% rispetto al 2017, con un totale intercettato di circa 2.189.000 tonnellate: si tratta di un sensibile incremento, ancora maggiore rispetto a quello (+6,6%) relativo all’avvio a riciclo di questi materiali. Come mai?

Come testimonia Gianni Scotti, presidente del Coreve (il Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero dei rifiuti di imballaggio in vetro) un punto dolente sta nella qualità dei rifiuti raccolti attraverso la differenziata: «Lo sviluppo delle quantità raccolte è infatti accompagnato da una crescente presenza di materiale improprio conferito, erroneamente, nella raccolta differenziata del vetro, che comporta un aumento degli scarti nella fase di trattamento che precede il riciclo in vetreria. Oltre il 13% del totale raccolto è purtroppo perso e smaltito in discarica».

Per migliorare è dunque indispensabile il contributo fattivo dei cittadini. Per migliorare la raccolta differenziata del vetro sono sufficienti piccoli ma importanti accorgimenti, a partire dai rifiuti che NON devono essere conferiti insieme agli imballaggi e vetro: su tutti piatti, tazzine o altri oggetti di ceramica, bicchieri o altri oggetti di cristallo, contenitori in pyrex, ma anche specchi (che non sono imballaggi) e lampadine. Tutti rifiuti che vanno messi nei contenitori della raccolta indifferenziata, altrimenti il rottame in vetro verrebbe contaminato all’origine da queste frazioni estranee rovinando gli sforzi virtuosi fatti dai cittadini.

Fare bene la raccolta differenziata, fa la differenza! Scopri di più nella nuova serie web C.s.i. Toscana, qui trovi il secondo episodio: Caccia agli infiltrati (raccolta differenziata specchi, pyrex e lampadine).