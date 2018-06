Rifiuti, ecco come cambia la compagine societaria di Sei Toscana

Chiuso l’aumento di capitale da 12 milioni di euro. L’11 luglio l’assemblea dei soci, chiamata a esaminare il bilancio 2017

[28 giugno 2018]

«Si chiude ufficialmente la procedura di aumento di capitale da 12 milioni di euro avviata lo scorso anno che conferma ancora una volta la volontà dei soci di investire nella crescita di Sei Toscana». Marco Mairaghi (nella foto, ndr), ad del gestore unico che ha in carico il servizio integrato dei rifiuti urbani nei 105 Comuni dell’Ato Toscana Sud, presenta così la firma – appena avvenuta presso gli studi notarili Renieri e Speranzini di Firenze – dei contratti fra Sei Toscana e i soci Cooplat, Ecolat, Revet e Sta per l’acquisto delle quote non versate dai soci relative all’aumento di capitale deciso un anno fa.

Come informano da Sei Toscana, i soci industriali hanno acquistato le quote, sulle quali avevano diritto di prelazione, versando alla società complessivamente 3.528.982 euro in contanti così ripartiti: Cooplat ha acquistato l’1,06% delle quote a fronte di un pagamento di 338.710 euro; Ecolat l’1,09% delle quote pagando 348.292 euro; Revet lo 0,11% delle quote versando 34.115 euro; Sta ha acquistato l’8,81% delle quote a fronte di un pagamento di 2.807.865 euro.

Dunque, a seguito della chiusura definitiva della procedura di aumento di capitale, la compagine societaria di Sei Toscana risulta essere ad oggi così composta: Aisa 6,81%; Cooplat 8,13%; Coseca 0,04%; Crcm 0,34%; Csai 16,36%; Ecolat 7,22%; La Castelnuovese 0,10%; Revet 0,44%; Siena Ambiente 24,85%; Sta 35,61%; Unieco 0,10%.

La chiusura di questo passaggio permetterà adesso «di procedere al richiamo della seconda tranche di aumento di capitale, da 18 milioni di euro – continua Mairaghi – prevista entro il prossimo settembre. Come ho già avuto modo di dire, proprio questo secondo aumento di capitale sarà l’occasione per rideterminare ruoli, rappresentanze e governance all’interno della società. Tutti ci auspichiamo che Sei Toscana torni ad essere a maggioranza pubblica. L’unico obiettivo della società e del suo management, però, deve essere quello di garantire, grazie al lavoro quotidiano di tutti i suoi dipendenti, un servizio il più possibile efficace ed efficiente, rispondente alle esigenze dei cittadini e delle imprese economiche del territorio».

Adesso il prossimo appuntamento in agenda è fissato per mercoledì 11 luglio: alle ore 10, presso la sede del gestore in via Simone Martini a Siena, è convocata l’assemblea dei soci di Sei Toscana. E fra i punti all’ordine del giorno ci sarà l’esame del bilancio di esercizio 2017.