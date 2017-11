La novità in un decreto del 2014, ancora non chiarito ma presto operativo

Rifiuti elettronici, tra pochi mesi i Raee da gestire in Italia raddoppieranno?

Cambia la normativa di riferimento: oltre ai grandi e piccoli elettrodomestici, elettronica di consumo, sorgenti luminose e schermi, andranno gestiti – ad esempio – fusibili, chiavette usb, spine, morsettiere e prolunghe

[30 novembre 2017]

Basta un tratto di penna per cambiare intere filiere produttive e di gestione post-consumo, cambiamento che rischia di diventare però drammatico in mancanza della necessaria chiarezza da parte del legislatore. La dimostrazione plastica arriva dal cosiddetto “open scope”, una novità introdotta dal Decreto legislativo 49 del 2014 che diventerà però operativa dal 15 agosto 2018: si tratta dell’estensione della normativa Raee – i rifiuti elettrici ed elettronici – ad una serie di altri prodotti prima non inseriti. Di fatto, l’open scope atteso tra pochi mesi estende la definizione di Aee (apparecchiature elettriche ed elettroniche) ad una serie di altri oggetti che finora non erano considerati. Accanto ai grandi e piccoli elettrodomestici, elettronica di consumo, sorgenti luminose e schermi, andranno così ad affiancarsi – ad esempio – fusibili, chiavette usb, spine, morsettiere e prolunghe.

«Parliamo di tutte le apparecchiature elettriche per le quali la legge non prevede una specifica esclusione – spiega Giancarlo Dezio, direttore generale di Ecolight, uno dei maggiori consorzi nazionali per la gestione dei rifiuti elettronici – secondo le prime stime si dovrebbe andare verso un raddoppio dei quantitativi di Aee immessi sul mercato. Il che porterà ad un raddoppio anche dei Raee da gestire. Questo, tenendo presente anche che siamo davanti ad una tipologia di rifiuti che cresce con un tasso maggiore rispetto a tutte le altre».

Più in dettaglio, il campo di applicazione della normativa Raee viene esteso andando a interessare oltre 6.000 nuove aziende, che andrebbero ad aggiungersi alle circa 7.000 già oggi interessate dalla normativa Raee. Il principio alla base è sempre lo stesso: chi inquina paga. Ovvero, produttori, importatori e i distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono chiamati a organizzare e finanziare il sistema di raccolta e recupero dei Raee – attraverso i consorzi nazionali dedicati – che derivano dai prodotti immessi sul mercato.

Questo, mentre è necessario tener di conto che l’introduzione dell’open scope si inserisce in un contesto più ampio di novità. «Il nuovo obiettivo europeo per la raccolta dei Raee che prevede entro il 2019 un tasso minimo del 65% del peso medio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nei tre anni precedenti, o in alternativa l’85% dei rifiuti elettronici generati, è un traguardo che attende il sistema Italia. Attualmente ci attestiamo poco sopra il 40%: gli sforzi da parte delle imprese, dei consorzi e dei cittadini dovranno quindi essere intensificati per dare un contributo fattivo alla costruzione di una vera economia circolare, come del resto l’Europa ci indica. Sono nuovi impegni che possono trasformarsi anche in opportunità». Per cogliere le quali servono però norme chiare e, è evidente, disponibilità di impianti sul territorio dedicati a concretizzare l’economia circolare.

Il problema è che, tre anni dopo la pubblicazione del Decreto legislativo 49 del 2014, ancora è in corso un dibattito acceso tra le imprese per comprendere chi e cosa sarà interessato dalla normativa. Eppure non si tratta di un cambiamento da poco. «Con l’open scope – aggiunge Dezio – molti altri prodotti una volta giunti a fine vita dovranno seguire un processo di raccolta differenziata e specifiche operazioni di trattamento come previsto per i Raee. Questo comporta per le imprese produttrici di farsi carico della gestione dei rifiuti che ne deriveranno», ma all’interno della norma «ci sono ancora alcuni punti che necessitano dei chiarimenti. Come serve una più dettagliata definizione delle apparecchiature che rientrano nel campo di applicazione. Sono passaggi indispensabili – conclude Dezio – per dare delle risposte alle moltissime aziende che, in vista del prossimo 15 agosto, necessitano di adeguarsi alla normativa».

