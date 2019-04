Rifiuti in plastica, dal riciclo della raccolta differenziata toscana nasce una lampada di design

Si tratta di Magma, realizzata in stampa 3D dal plasmix e dagli imballaggi recuperati in mare dai “pescatori spazzini” di Livorno

La Toscana è da sempre all’avanguardia nella gestione e nel riciclo dei rifiuti in plastica, e Magma è l’ultimo fiore all’occhiello di quest’importante fetta di economia circolare: si tratta di una lampada di design stampata in 3D e celebrata tra i finalisti del RO Plastic Prize, organizzato dalla Galleria Rossana Orlandi nell’ambito del Fuorisalone 2019, che chiuderà a Milano domenica

Magma è stata stampata in 3D partendo per la prima volta dal granulo poliolefinico riciclato, ottenuto dagli imballaggi misti della raccolta differenziata toscana della plastica, a cui sono stati aggiunti anche gli imballaggi recuperati sui fondali marini dai “pescatori spazzini” coinvolti nel progetto Arcipelago pulito che ha ispirato la legge Salvamare appena varata dal ministro dell’Ambiente Sergio Costa.

Un esempio di successo che mostra come l’economia circolare possa trovare sbocco nel mercato del design, che nasce da un’esperienza tutta toscana: Magma è infatti un progetto che ha come protagonisti Revet e R3direct, rispettivamente aziende di Pontedera e Capannori.

Nel dettaglio, Revet è l’azienda che prima raccoglie, seleziona e avvia a riciclo l’80% delle raccolte differenziate toscane di plastica, alluminio, acciaio, tetrapak e vetro; attraverso la controllata Revet Recycling ricicla poi direttamente la componente poliolefinica del plasmix ottenendo granuli adatti allo stampaggio a iniezione (ma ora anche in 3D) di qualsiasi oggetto. R3direct è invece una società costituita da Stefano Giovacchini, designer, insieme Cristiano Cavani e Marco Paganucci di CrescoLAb. Nata a seguito della partecipazione dei propri fondatori al bando “Circularicity – Il co-design per l’innovazione e la sostenibilità” del Comune di Capannori, è specializzata nella progettazione e realizzazione in stampa 3D sperimentale di prodotti in plastica riciclata.