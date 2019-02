Rifiuti, in un anno la raccolta differenziata a Rosignano Marittimo è passata dal 45 al 79%

Dopo l’avvio sperimentale a gennaio 2018, adesso il servizio si presenta nelle frazioni collinari

[5 Febbraio 2019]

Un anno fa il Comune di Rosignano Marittimo e Rosignano energia ambiente (Rea) spa davano l’avvio sperimentale al servizio di raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti, presentato come «un sistema per raccogliere e separare i rifiuti finalizzato a incrementare la percentuale di raccolta differenziata, consentire il massimo recupero dei materiali e responsabilizzare i cittadini sulla produzione dei propri rifiuti». Un sistema che – come ogni modalità di raccolta differenziata – rappresenta dunque non la modalità ultima nella gestione del rifiuto, ma un passaggio volto a massimizzare il recupero di materia: a tal fine è dunque fondamentale che i cittadini operino conferimenti corretti, in modo che i materiali raccolti possano essere valorizzati e ritornare come nuovi prodotti sul mercato, pronti per essere ri-acquistati.

A gennaio 2018 il servizio di raccolta differenziata porta a porta è stato implementato nella frazione di Rosignano Marittimo, dove dal punto di vista quantitativo i risultati sono stati incoraggianti: «L’impegno dei cittadini – informano dal Comune – ha permesso di raggiungere il 79% di differenziata rispetto al 45% raggiunto con la raccolta a cassonetto tradizionale».

Tanto che adesso l’amministrazione, in collaborazione con Rea spa, ha predisposto l’estensione del servizio anche alle frazioni di Castelnuovo, Nibbiaia e Gabbro. In vista dell’estensione del servizio alle frazioni collinari, Rea ha dunque predisposto una campagna di comunicazione specifica che procederà con incontri pubblici in ciascuna località, durante i quali saranno fornite ai cittadini tutte le informazioni utili e necessarie per lo svolgimento del servizio.

Il calendario prevede un incontro a Castelnuovo della Misericordia (area feste Il Sorbetto) martedì 5 febbraio ore 21, uno a Gabbro (Centro Civico) martedì 12 ore 21 e uno a Nibbiaia (Centro Civico) martedì 19 alle 21. Inoltre per ricevere informazioni sul nuovo servizio i cittadini potranno rivolgersi ai punti informativi che saranno attivati con personale Rea presso i Centri Civici delle tre frazioni: a Castelnuovo giovedì 7 febbraio (ore 14,30-17,30) e lunedì 18 marzo (ore 9,30-12,30), a Gabbro giovedì 14 febbraio (ore 14,30-17,30) e mercoledì 20 marzo (ore 9,30-12,30), a Nibbiaia giovedì 21 febbraio (ore 14,30-17,30) e venerdì 22 marzo ( ore 9,30-12,30).

Per ulteriori informazioni Rea ricorda che per è possibile inviare una mail a numeroverde@reaspa.it o utilizzare il form “richiedi informazioni” del sito www.reaspa.it, contattare il numero verde Rea 800517692 oppure scaricare la app “Portapporta REA”.