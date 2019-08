Rimateria, a settembre il 47esimo incontro pubblico con la cittadinanza

Un confronto nel segno della trasparenza che nel corso degli anni si è guadagnato il rispetto e l’attenzione anche di quanti contestano l’attività di gestione rifiuti portata avanti dall’azienda

[5 Agosto 2019]

Con l’arrivo di agosto si prende un mese di pausa la striscia di appuntamenti mensili inaugurata da Rimateria per un confronto aperto con la cittadinanza, ormai un appuntamento fisso per ogni primo lunedì del mese al Multizonale di Montegemoli: «Prossimo appuntamento a settembre – avvisano dall’azienda – In agosto l’ufficio comunicazione va in ferie, pertanto questo mese non si terrà l’incontro pubblico di aggiornamento sull’attività di Rimateria», anche se pure «in agosto proseguirà il normale aggiornamento del sito».

Quello di settembre sarà dunque il 47esimo incontro pubblico mensile, un confronto con la cittadinanza nel segno della trasparenza che nel corso degli anni si è guadagnato il rispetto e l’attenzione anche di quanti contestano l’attività di gestione rifiuti portata avanti dall’azienda pubblico-privata a Ischia di Crociano.

A inizio luglio, ad esempio, a causa dello slittamento di una settimana dell’appuntamento mensile il M5S locale è intervenuto sulla stampa per chiedere il mantenimento di questi «momenti di consapevolezza e approfondimento per tanti cittadini. Appuntamenti che hanno consentito di estendere conoscenze, analizzare e attivare la mobilitazione da parte di chi quegli indirizzi non li condivideva proprio […] Invitiamo l’azienda a mantenere questa utile consuetudine e il Comune a farsi garante del diritto dei cittadini ad essere puntualmente informati».