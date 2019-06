Rimateria, oggi il 45° incontro aperto alla cittadinanza per fare il punto sul progetto aziendale

È l’occasione per ricevere informazioni di prima mano sui reali contenuti del progetto di gestione dei rifiuti e sulle procedure in atto

[3 Giugno 2019]

Lunedì 3 giugno Rimateria organizza l’ormai tradizionale incontro pubblico per illustrare il procedere del progetto aziendale di Ischia di Crociano. L’appuntamento è alle ore 17 nella sala del Multizonale ed è aperto a tutti.

Dopo le relazioni introduttive della presidente Claudia Carnesecchi e del direttore Luca Chiti, chiunque potrà porre domande sull’attività di Rimateria che, come è noto, anche in queste settimane è argomento di confronto tra le forze politiche impegnate in una lunga campagna elettorale.

L’assemblea di lunedì è l’occasione per ricevere informazioni di prima mano dal management aziendale sui reali contenuti del progetto di gestione dei rifiuti e sulle complesse procedure in atto per realizzare i vari step.

a cura di Rimateria