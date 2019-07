Rimateria, oggi il 46° incontro pubblico: è il primo dopo il cambio Giunta a Piombino

[8 Luglio 2019]

Come annunciato si terrà oggi l’incontro pubblico che Rimateria organizza mensilmente, in un’ottica di trasparenza e confronto con il territorio: è il 46esimo appuntamento di questo tipo, e come consueto si svolgerà alle 17 presso il Multizonale di Montegemoli.

Si tratta di un’occasione per fare il punto della situazione, la prima dopo le elezioni amministrative che hanno cambiato volto all’amministrazione piombinese: quello in programma oggi è infatti il primo incontro pubblico sui progetti di Rimateria dopo il cambio di amministrazione al Comune di Piombino. E non è la sola novità: come comunicato verso la metà del mese scorso Claudia Carnesecchi ha deciso di rimettere il proprio incarico di presidente e di restare nelle funzioni presidenziali fino al massimo del 31 luglio, in modo da permettere un ampio arco di tempo per la scelta di un nuovo presidente.

In questo contesto il confronto pubblico partirà oggi alle 17 con la relazione introduttiva del direttore di Rimateria Luca Chiti, che illustrerà gli ultimi progressi del progetto di messa in sicurezza e sviluppo dell’area di Ischia di Crociano con particolare riferimento allo stato delle autorizzazioni regionali.