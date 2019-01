Rimateria, pronta la nuova fideiussione per le garanzie relative all’Aia

La copia digitale della polizza è stata formalmente inviata in Regione

[30 Gennaio 2019]

Rimateria ha formalmente inviato alla Regione Toscana la copia digitale della polizza per le garanzie finanziarie indispensabili a mantenere l’Autorizzazione integrata ambientale (Aia) attualmente vigente: è la positiva conclusione del lavoro intrapreso nei mesi scorsi dall’azienda, che si era attivata per sostituire la fideiussione stipulata a suo tempo con Finworld. Una decisione presa dopo che la Regione Toscana aveva giudicato non valida la garanzia della Finworld perché un’ordinanza del Consiglio di Stato ha dichiarato “inidonea a operare” la società. Sentenza, questa, pubblicata proprio il giorno seguente al perfezionamento della fideiussione: il 10 luglio 2018 la firma da parte di Rimateria, l’11 luglio la pubblicazione della decisione dei giudici.

Rimateria conseguentemente ha preso le distanze da Finworld, e subito dopo attivata per la definizione di una nuova fideiussione. «Il testo – dichiara oggi l’azienda – regolarmente sottoscritto da una compagnia iscritta a Ivass (l’Istituto di vigilanza delle assicurazioni), rispetta la diffida regionale e si dà risposta alla prescrizione Aia. Rimateria è ora in attesa delle autorizzazioni regionali per proseguire il piano industriale stabilito dalla proprietà».