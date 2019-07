Rimateria, si terrà l’8 luglio il 46° incontro pubblico per fare il punto della situazione

Il direttore Luca Chiti terrà la relazione introduttiva, che illustrerà gli ultimi progressi del progetto di messa in sicurezza e sviluppo dell’area di Ischia di Crociano con particolare riferimento allo stato delle autorizzazioni regionali

[3 Luglio 2019]

Rimateria continua il proprio percorso di confronto con la cittadinanza nel segno della trasparenza, con un modus operandi pressoché unico a livello locale (e non): lunedì 8 luglio (alle 17, come di consueto al Multizonale di Montegemoli) il direttore Luca Chiti terrà la relazione introduttiva, che illustrerà gli ultimi progressi del progetto di messa in sicurezza e sviluppo dell’area di Ischia di Crociano con particolare riferimento allo stato delle autorizzazioni regionali, per poi aprirsi al confronto col pubblico. Si tratta del 46esimo incontro pubblico di questo tipo, realizzato mensilmente da Rimateria.

Come annunciato il mese scorso, Claudia Carnesecchi ha deciso di rimettere il proprio incarico di presidente e di restare nelle funzioni presidenziali fino al massimo del 31 luglio, in modo da permettere un ampio arco di tempo per la scelta di un nuovo presidente, ma il percorso di confronto continuo col territorio non subirà nel mentre interruzioni.

Lo slittamento di una settimana dell’incontro pubblico, che si tiene generalmente il primo lunedì del mese, in questi giorni aveva fatto preoccupare gli esponenti del M5S locale, che sono intervenuti sulla stampa per chiedere il mantenimento di questi «momenti di consapevolezza e approfondimento per tanti cittadini. Appuntamenti che hanno consentito di estendere conoscenze, analizzare e attivare la mobilitazione da parte di chi quegli indirizzi non li condivideva proprio. Dopo le annunciate dimissioni della presidente Carnesecchi, la cui velocemente sostituzione permetterebbe di portare in azienda nuove indicazioni circa il piano industriale, anche la naturale data di convocazione dell’assemblea di luglio (che avrebbe dovuto tenersi il giorno 1), è saltata senza che se ne abbia notizia. Invitiamo l’azienda a mantenere questa utile consuetudine e il Comune a farsi garante del diritto dei cittadini ad essere puntualmente informati. Anche quando le cose sono più difficili da comunicare».

L’appuntamento è per l’8 luglio.