Rinnovabili, dal Gse il regolamento operativo per accedere gli incentivi previsti dal Fer 1

Come funziona il sostegno per l'elettricità prodotta da impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione

[26 Agosto 2019]

Il Gestore dei servizi energetici (Gse) ha pubblicato il Regolamento operativo per l’iscrizione ai registri e alle aste del DM 4 luglio 2019, ovvero il cosiddetto Fer 1 entrato in vigore il 10 agosto che prevede l’Incentivazione dell’energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione, con un tetto massimo pari a 5,8 miliardi di euro all’anno.

In continuità con i precedenti decreti – spiega il Gse – il DM2019 prevede che l’incentivazione sia riconosciuta in riferimento all’energia prodotta netta da impianti a fonti rinnovabili e immessa in rete, ovverosia al minor valore fra la produzione netta e l’energia effettivamente immessa in rete. In particolare, sono previste due tipologie di incentivi (DM2019, artt. 7.6 e 7.7): una Tariffa incentivante omnicomprensiva (To) o un Incentivo (I), calcolato come differenza tra un valore fissato e il prezzo zonale orario dell’energia (riferito alla zona in cui è immessa in rete l’energia elettrica prodotta dall’impianto). Gli impianti di potenza inferiore o uguale a 250 kW possono optare per l’una o per l’altra tipologia, con la facoltà di passare da un sistema all’altro non più di due volte durante l’intero periodo di incentivazione, mentre per gli impianti di potenza superiore a 250 kW è previsto esclusivamente il riconoscimento dell’Incentivo.

Il regolamento pubblicato dal Gse disciplina le modalità di partecipazione alle procedure di registro e asta al ribasso per accedere ai meccanismi d’incentivazione, lungo i 7 bandi previsti (il primo aprirà il 30 settembre per chiudersi un mese dopo, mentre l’ultimo è in agenda per il 30 settembre 2021); entro 90 giorni dalla chiusura di ogni bando, il Gse pubblica le graduatorie dei rispettivi contingenti.

L’iscrizione ai registri e alle aste sarà possibile esclusivamente tramite l’applicativo informatico Portale FER-E, mentre il Regolamento operativo e i relativi allegati sono disponibili nella sezione web Rinnovabili elettriche/Accesso agli incentivi/Documenti.