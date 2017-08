A Rispescia apre l’Ecomercato di Legambiente: fino a esaurimento scorte

Al Centro “Il Girasole”. Tutto il ricavato sarà devoluto al Progetto Rugiada

[18 agosto 2017]

Conclusa la 29esima edizione di Festambiente, riapre l’Ecomercato, il grande bazar di Legambiente, a Rispescia nel Centro nazionale per lo sviluppo sostenibile.

A partire dalle ore 16,00 di venerdì 18 agosto, ogni giorno dalle 9,30 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 19,00, apre le porte il più grande mercato di qualità dell’associazione del Cigno, in cui è possibile trovare vino biologico, olio extravergine d’oliva, t-shirt, abbigliamento, cosmesi naturale, prodotti tipici e biologici a filiera corta come formaggi, salumi, frutta e verdura, pasta e risotti, dolci, farina, biscotti, marmellate, yogurt, caramelle, miele, succhi di frutta e bibite, crostate, salse e sughi, tè e caffè equosolidale e crema di nocciole. E ancora libri, borse, zaini, giochi per bambini, cappellini, prodotti alternativi per la cancelleria in carta riciclata, detersivi ecologici e articoli per la casa, prodotti equosolidali e molto altro ancora. L’Ecomercato rimarrà aperto fino a esaurimento scorte.

Tutto il ricavato sarà devoluto al Progetto Rugiada, che vuole dare un aiuto concreto ai bambini e alle bambine residenti nelle aree contaminate della Bielorussia a seguito del fallout radioattivo di Chernobyl. Tutti i bambini coinvolti nel progetto (che dà loro vestiti, cibo e monitoraggi sanitari per tenere sotto controllo le malattie causate dalle radiazioni) provengono dalle province maggiormente colpite e la maggior parte di loro vive situazioni di estrema difficoltà dal punto di vista sociale ed economico.

Per info: www.festambiente.it oppure 0564.48771.