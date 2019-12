Santa Maria a Monte, con Geofor 580 alunni “Uniti per un mondo senza rifiuti”

Il progetto Geofor – Scuola ha raggiunto in quindici anni di attività oltre 25.000 studenti della provincia di Pisa

[16 Dicembre 2019]

La scuola di Santa Maria a Monte (PI), grazie al lavoro e alla sensibilità dimostrate dalla preside e dalle insegnanti (in particolare la prof. Cristina Pieri), ha concretizzato il progetto “Uniti per un mondo senza rifiuti”: in collaborazione con Anna Profeti, Letizia Susini e Raffaele Spagnulo di Geofor Spa, il progetto ha coinvolto 25 classi tra la scuola primaria e la secondaria di primo grado, con 580 alunni raggiunti.

Come dettagliano dall’azienda – attiva nei servizi d’igiene urbana su 24 Comuni dell’area pisana – il progetto Geofor – Scuola ha raggiunto in quindici anni di attività oltre 25.000 studenti della provincia di Pisa, con lezioni ambientali e sensibilizzazione sul tema della raccolta differenziata.

Con riflessi positivi anche sulla performance del territorio. Nell’ultimo triennio tra i Comuni serviti la raccolta differenziata è infatti balzata dal 64.92% del 2017 al 65.93% del 2018 – dato dunque superiore all’obiettivo di legge del 65% – con un dato previsionale per il 2019 di circa il 68% e con un raccolto di 146.700 tonnellate di rifiuti totali raccolti (dato aggiornato al settembre 2019). E dato che la raccolta differenziata rappresenta “solo” un utile mezzo indirizzato a un fine ben preciso – il riciclo – dalla società spiegano che dopo i buoni risultati ottenuti sul fronte della raccolta adesso l’impegno «si direzionerà anche sulla qualità della differenziata e sull’avanzamento tecnologico degli impianti di selezione per ottimizzare ulteriormente gli aspetti del riciclo e del risparmio».