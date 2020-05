Sarà Agostino Re Rebaudengo il nuovo presidente di Elettricità futura

Unanime la designazione da parte del Consiglio generale: l’approvazione dell'assemblea verrà fissata nella prima decade di luglio

[29 Maggio 2020]

Elettricità futura, l’unione delle imprese elettriche italiane nata tre anni fa dall’integrazione tra Assoelettrica e assoRinnovabili, ha un nuovo presidente: Agostino Re Rebaudengo, designato all’unanimità dal Consiglio generale riunitosi ieri in videoconferenza.

Lo stesso consiglio si dovrà esprimere il 23 giugno sulla squadra dei vicepresidenti individuata da Re Rebaudengo, mentre l’elezione definitiva del nuovo Presidente di Elettricità futura avverrà con l’approvazione dell’Assemblea che verrà fissata nella prima decade di luglio.

Nato a Torino nel 1959, con una laurea in Economia e un tesserino da giornalista pubblicista in tasca, nel 1995 Re Rebaudengo fonda Asja Ambiente Italia – azienda di cui è presidente e azionista – che opera a livello internazionale, con sedi in Cina e Sudamerica, nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e nella riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra.

Re Rebaudengo dal 2011 al 2017 è già stato presidente di assoRinnovabili, l’allora più importante associazione italiana di produttori di energia rinnovabile che il 28 aprile 2017 si è fusa con Assoelettrica, dando vita ad Elettricità futura, la principale associazione del mondo elettrico italiano, di cui è finora è stato vicepresidente.