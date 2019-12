Sarà Estra a fornire 3.800.000 mc di gas alle aziende toscane di servizio pubblico

La società, primo operatore nazionale Consip, si è aggiudicata il bando di Confservizi Cispel Toscana

[16 Dicembre 2019]

Il gruppo Estra, primo operatore nazionale Consip (la centrale acquisti della Pa) per volumi di fornitura di gas alle pubbliche amministrazioni, si è appena aggiudicata un bando da 3.800.000 mc per l’anno prossimo.

Sarà infatti Estra Energie a fornire gas naturale per il 2020 a Am Forte dei Marmi srl, Copit spa, Ctt Nord srl, Geofor spa, Publiacqua spa, Tiemme spa Siena, Casa spa per un totale di 3.800.000 mc di fornitura: la società si è aggiudicata il bando di gara di Confservizi Cispel Toscana – ovvero l’associazione regionale di categoria che rappresenta oltre 100 aziende di servizio pubblico – per la fornitura di gas naturale per uso civile e per autotrazione, per la durata di un anno.

«Siamo tra i primi operatori del mercato nazionale ma rimaniamo sempre legati ai nostri territori – commenta il direttore di Estra Energie, Monica Casullo – aver vinto questa gara e fornire energia alle imprese di servizio pubblico toscane per noi è molto importante perché consolida la nostra presenza in Toscana e conferma la nostra competitività».