Scapigliato, a Rosignano Marittimo in arrivo 10mila mascherine contro il coronavirus

«Appena possibile saranno distribuite prioritariamente agli operatori e alle associazioni di volontariato che operano nell’emergenza, ai titolari delle attività economiche e produttive che continuano ad essere aperte e ai cittadini che presentano maggiore fragilità»

[24 Marzo 2020]

Per far fronte alla pandemia da coronavirus in corso il Comune di Rosignano Marittimo sta predisponendo una fornitura di circa 10.000 mascherine attraverso Scapigliato srl, società attiva nell’economia circolare che ha come socio unico proprio il Comune.

«Appena possibile – dichiarano dall’Amministrazione comunale – le mascherine saranno distribuite prioritariamente agli operatori e alle associazioni di volontariato che operano nell’emergenza, ai titolari delle attività economiche e produttive che continuano ad essere aperte ai sensi del Dpcm del 22 marzo 2020, nonché ai cittadini che presentano maggiore fragilità perché anziani o immunodepressi. Inoltre, 250 mascherine FFP3 sono state consegnate al Pronto soccorso di Cecina».

Nel frattempo, per supportare il contrasto all’epidemia Scapigliato – che in questi giorni sta mantenendo attivi i servizi essenziali per la gestione dei rifiuti – ha già stanziato circa 40.000 € a favore delle associazioni di volontariato del territorio che svolgono funzione di assistenza e protezione civile nei Comuni di Rosignano, Orciano Pisano, Santa Luce e Castellina Marittima. «Pur consapevoli che tali iniziative sono solo un piccolo contributo ci siamo sentiti in dovere – dichiarano da Scapigliato – come soggetto che svolge una funzione di interesse generale, di supportare lo sforzo e il sacrificio che il nostro territorio, come l’intero Paese, sta compiendo, con le sue istituzioni, le associazioni e i cittadini».