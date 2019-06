Sei Toscana premia i Comuni più sostenibili, e guarda alla tariffa puntuale per i rifiuti

Domani a Siena i premi di “Ambiente in Comune” e la presentazione del protocollo d’intesa “Urban agenda per l’economia circolare”

[24 Giugno 2019]

Non è possibile accelerare sulla strada dello sviluppo sostenibile senza neanche sapere qual è il punto di partenza per un territorio, quali sono le migliori pratiche da poter replicare e i progetti in campo: per questo quando domani si concluderà ufficialmente la prima edizione di “Ambiente in Comune”, il concorso rivolto ai Comuni dell’Ato Sud ideato da Sei Toscana – il gestore unico dei servizi di igiene urbana sul territorio –, non ci sarà solo la premiazione dei vincitori ma un’analisi a tutto tondo dei progetti presentati, dell’approccio all’Agenda Onu per lo sviluppo sostenibile e del ruolo che i Comuni possono esercitare per raggiungere concretamente questi obiettivi.

Sarà l’occasione per fare il punto su di un percorso che si è sviluppato nell’arco di molti mesi, nel corso dei quali la commissione giudicatrice – presieduta dal rettore dell’Ateneo senese Francesco Frati, coadiuvata dal presidente di Sei Toscana Lenoardo Masi, dal direttore tecnico Giuseppe Tabani, dal presidente di Achab Group Paolo Silingardi e dal nostro direttore responsabile Luca Aterini – ha potuto confrontarsi con decine di progetti per lo sviluppo sostenibile avanzati dai Comuni della Toscana del sud, in uno spirito di fattiva collaborazione e di vivo interesse da parte del territorio.

Territorio che si prepara a una nuova evoluzione nella gestione dei rifiuti urbani: sempre domani verrà infatti presentato il protocollo d’intesa siglato fra la partnership “Urban agenda per l’Unione europea sull’economia circolare”, Sei Toscana, Ato Toscana Sud e Operate. Fra gli obiettivi di “Urban agenda” c’è infatti la definizione degli strumenti per l’applicazione della tariffa puntuale che proprio Sei Toscana, prima azienda in Italia chiamata a partecipare al programma europeo, sperimenterà nella Toscana del sud.

In allegato il programma completo della giornata