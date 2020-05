Servizi pubblici locali, è Andrea Gibelli il nuovo presidente Confservizi

[15 Maggio 2020]

Il vasto e complesso mondo dei servizi pubblici locali è rimasto in prima linea anche nel pieno della crisi sanitaria da Covid-19 per garantire ai cittadini acqua pulita, energia, trasporti e gestione rifiuti, e si appresta adesso ad aprire un nuovo ciclo in un’ottica di sviluppo sostenibile. L’assemblea Confservizi – la confederazione formata da Asstra e Utilitalia che raccoglie tutte le imprese di servizi pubblici locali – ha deciso ieri all’unanimità che sarà guidata per i prossimi due anni (a titolo gratuito, come secondo il costume degli organi rappresentativi di Confservizi) da Andrea Gibelli.

Classe 1967, nato a Codogno e laureato in Architettura al Politecnico di Milano, attualmente presidente dell’Associazione trasporti Asstra e del Gruppo Fnm, Gibelli vanta una carriera professionale nei trasporti e un lungo impegno nella politica alla Camera dei Deputati e nella Regione Lombardia; prende il posto del presidente uscente Giovanni Valotti, che ha guidato la Confederazione dal 2016 ad oggi.

«Acqua, energia, gas, rifiuti e trasporti sono il cuore pulsante dell’economia e della vita quotidiana di milioni di cittadini. Ora più che mai – osserva Gibelli – vanno sostenuti e sviluppati nel quadro complessivo della risposta del Paese alla drammatica crisi sanitaria e economica determinata dal Covid-19. Per questo mi è stata data una responsabilità importante. Ringrazio l’Assemblea per la fiducia che mi ha accordato e ringrazio in special modo il presidente Valotti per il lavoro che ha svolto in questi anni, sono onorato di prendere il testimone della Confederazione dalle sue mani ».

L’Assemblea ha espresso il proprio ringraziamento al presidente uscente e un augurio di buon lavoro al nuovo presidente, per la continuità di una attività di grande responsabilità ed impegno, peraltro svolta a titolo gratuito secondo il costume degli organi rappresentativi di Confservizi.