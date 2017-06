Un anno di servizio civile, con un rimborso mensile di 433,80 euro

Servizio civile: 12 posti disponibili a Legambiente Festambiente

Possono partecipare giovani dai 18 ai 29 anni non compiuti. Scadenza per la domanda il 26 giugno

[7 giugno 2017]

Al via il nuovo bando di servizio civile nazionale 2017, per la selezione di 12 volontari all’interno del progetto “Qualità ambientale, territori e comunità sostenibili” destinati al Circolo Festambiente di Legambiente, a Rispescia (Gr).

Possono partecipare ragazze e ragazzi tra i 18 anni compiuti e i 29 non compiuti alla data di presentazione della domanda. Le date delle selezioni saranno comunicate ai partecipanti tramite avviso, pubblicato poi nella pagina web www.festambiente.it. Il servizio civile durerà 12 mesi e avrà un rimborso mensile di 433,80 euro.

Il bando è rivolto a giovani laureati e laureandi in discipline tecnico scientifiche, naturalistiche, turismo, comunicazione e marketing territoriale.

Giovedì 15 e 22 giugno ci saranno le “Giornate aperte”: i ragazzi interessati a presentare domanda, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, potranno infatti visitare la struttura di Legambiente, chiedere informazioni e confrontarsi direttamente con i ragazzi che stanno svolgendo attualmente il servizio civile nazionale.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 14,00 del 26 giugno 2017.

Le domande potranno essere spedite tramite posta certificata all’indirizzo circolofestambiente@pec.it (in questo caso il candidato dovrà avere una propria Pec e allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf), oppure inviate tramite raccomandata con ricevuta di ritorno a Circolo Festambiente loc. Enaoli 58100 Rispescia, Grosseto, (non fa fede il timbro postale) oppure consegnate a mano dalle ore 9 alle 18, dal lunedì al venerdì.

I documenti per presentare la domanda sono scaricabili da Serviziocivile.gov.it.

Per info 0564.48771.